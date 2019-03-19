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Байдужий хлопець на концерті підкорив мережу: відео
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Користувачі не можуть втримати емоцій від хлопчика, який нудьгує перед самою сценою на концерті посеред стрибаючих дітей. Здається, він надто швидко став дорослим.
На платформі Reddit користувач з ніком DQKern поділився відео з дитячого концерту, на якому можна побачити, як розважаються всі діти, крім одного хлопця прямісінько біля сцени.
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Поки інші танцюють та стрибають, наш герой замислився над чимось своїм. Не дивно, що відео опинилось у трендах, зібравши понад 31 тисячу переглядів та більш як 800 коментарів. Як відзначають користувачі, у хлопчика просто трапилась екзистенційна криза або він намагається згадати, чи не залишив увімкненими духовку і праску вдома.
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