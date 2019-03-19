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Байдужий хлопець на концерті підкорив мережу: відео

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Серйозний хлопець на концерті розвеселив Reddit - фото 1
Серйозний хлопець на концерті розвеселив Reddit

Користувачі не можуть втримати емоцій від хлопчика, який нудьгує перед самою сценою на концерті посеред стрибаючих дітей. Здається, він надто швидко став дорослим.

На платформі Reddit користувач з ніком DQKern поділився відео з дитячого концерту, на якому можна побачити, як розважаються всі діти, крім одного хлопця прямісінько біля сцени.

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Поки інші танцюють та стрибають, наш герой замислився над чимось своїм. Не дивно, що відео опинилось у трендах, зібравши понад 31 тисячу переглядів та більш як 800 коментарів. Як відзначають користувачі, у хлопчика просто трапилась екзистенційна криза або він намагається згадати, чи не залишив увімкненими духовку і праску вдома.

Kid stuck in the front row of a concert from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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