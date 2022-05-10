Байден погодив ленд-ліз для України: реакція мережі (18+)

9 травня Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, програма якого востаннє діяла ще під час Другої світової війни. Це справді історичне рішення добряче сколихнуло соцмережі. Як відреагували українці – читайте далі.

Поки окупанти відзначали 9 травня, то глава США Джо Байден підписав історичний закон про ленд-ліз, яким спрощуються надсилання військової допомоги Україні та для країн Східної Європи. Звісно ж, реакція соцмереж не змусила на себе довго чекати, пише Радіо MAXIMUM.

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Відзначимо, що востаннє програма ленд-лізу працювала ще під час Другої світової війни, коли військова допомога від американців надходила країнам, що боролись з нацистською Німеччиною. Серед них були СРСР та Велика Британія.

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байден вже ленд-ліз підписав, а хтось із вас досі петицію підписати не може



давайте до ранку піднажмемhttps://t.co/38YEteUuaO — Faine Misto Festival (@FaineMistoFest) May 9, 2022

аууууу москалі, як ви там ?

Байден підписав закон про ленд-ліз pic.twitter.com/iS0HN866YQ — Иван Щелепов (@poppoppopkt) May 10, 2022

Байден: підписує ленд-ліз

Пан Тарас Чмут та пан Сергій Притула: pic.twitter.com/AWm2Ya1YDC — Журбинка (@sumnuy_sum_) May 9, 2022

Байден підписав історичний ленд-ліз для України! Дякуємо за цю значущу підтримку! Разом здолаємо імперію зла! pic.twitter.com/uabUvhXuxV — Злий Бандера (@BanderaZlij) May 9, 2022

Це я купував чорнило для ручки, якою Джо Байден підписав закон про ленд-ліз (с) Петро Олексійович Порошенко — Селфія Ігорівна (@shutafrontdoor) May 9, 2022

"Можем повторіть!" і повторили.

Франклін Рузвельт 1941 рік,

Джозеф Байден 2022 рік.

Боже, Америку храни!

Слава Україні! pic.twitter.com/DHIqpjTMJu — Микола Бульба (@SantaNikol) May 10, 2022

Байден: *підписує Ленд Ліз*



Чмут і Притула: ПОГНАЛИ НАХУЙ pic.twitter.com/o64ZDhjWY8 — Кібердімон тактичний (@dp_standup) May 9, 2022

Байден підписав ТОМОС! — Пан Содом (@pan_sodom) May 9, 2022

Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн, після підписання Ленд-ліз: pic.twitter.com/M3rg1SSJuF — публіцистичний (@visualreactor) May 10, 2022

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