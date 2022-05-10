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Байден погодив ленд-ліз для України: реакція мережі (18+)

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Реакція українців на ленд-ліз - фото 1
Реакція українців на ленд-ліз

9 травня Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, програма якого востаннє діяла ще під час Другої світової війни. Це справді історичне рішення добряче сколихнуло соцмережі. Як відреагували українці – читайте далі.

Поки окупанти відзначали 9 травня, то глава США Джо Байден підписав історичний закон про ленд-ліз, яким спрощуються надсилання військової допомоги Україні та для країн Східної Європи. Звісно ж, реакція соцмереж не змусила на себе довго чекати, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США

Відзначимо, що востаннє програма ленд-лізу працювала ще під час Другої світової війни, коли військова допомога від американців надходила країнам, що боролись з нацистською Німеччиною. Серед них були СРСР та Велика Британія.

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