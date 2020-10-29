На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Багато сміху і матюків: у мережу виклали ролик з невдалими дублями з серіалу Хлопці
-
- 7
На YouTube-каналі Amazon Prime Video опублікували ролик з невдалими дублями з другого сезону серіалу "Хлопці". У ньому актори забувають репліки, не можуть перестати сміятися та заледве справляються з реквізитом, а також матюкаються.
Відео представило глядачам Ентоні Старра, якому не вдавалося стримати емоцій і випити молоко.
Це цікаво: У мережі показали перші офіційні фото нової Бетвумен у костюмі
Крім того, ми побачили Карла Урбана, який посилає осінній лист, що заважає йому стріляти. У ролику також є моменти, де різні актори плутають текст, відбиваються від бджоли та не можуть запалити запальничку.
Про те, що серіал "Хлопці" отримає третій сезон, стало відомо влітку цього року. Його зйомки стартують на початку 2021. Подробиці сюжету продовження і дата виходу поки не розкриваються.
Читайте також: Netflix знімає серіал за серією ігор Assassin's Creed
-
21:51Дивіться трейлер четвертого сезону серіалу Корона з Джилліан Андерсон
-
21:26Науковці розповіли, чому у людей падає мотивація
-
21:0530 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Багато сміху і матюків: у мережу виклали ролик з невдалими дублями з серіалу Хлопці
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:11Що в коробці: журналісти розпакували консоль Xbox Series X (відео)
-
19:55Чотири способи заощадити гроші і зберегти бюджет
-
19:42ЗОРЯ ▶ БРАГА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:24Повітряна куля Google встановила світовий рекорд
-
19:13Якими будуть подорожі після COVID-19: 5 нових туристичних трендів 2021 року
-
19:00Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції
-
18:50Не довго музика грала: Бред Пітт розстався з 27-річною Ніколь Потуральскі
-
18:42Електричний Kia Soul пройшов "лосиний тест": він допоміг виявити суттєвий недолік
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Найкращі продукти для боротьби із застудою
-
18:14Велика маленька брехня: Ніколь Кідман підтвердила, що третій сезон таки вийде
-
18:05Гороскоп на 30 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Безславні кріпосні: дивіться трейлер фільму про Тараса Шевченка
-
17:43Режисер серіалу Чорнобиль зняв міні-фільм з Маріон Котіяр для Chanel
-
17:30Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям
-
17:20Як виростити авокадо в домашніх умовах
-
17:13Блогер перевірив на міцність iPhone 12 Pro: чи царапається покриття Ceramic Shield
-
16:52Сусіди своїми руками змінили занедбану вулицю до невпізнання
-
16:42Японський дизайнер перетворив Lamborghini Aventador S на арт-об'єкт
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів
-
19:00Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції
-
17:30Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
12:42Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня
-
07:225 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку
- 28 жовтня
-
21:46ФЕРЕНЦВАРОШ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:20Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)
-
15:30Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору
-
12:15Джулія Робертс святкує 53 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня
-
07:14Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року
- 27 жовтня
-
21:32Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами
-
19:40ШАХТАР ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
18:155 ознак того, що ви подобаєтесь людині: від доторків до дратівливості
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша інстадіва планети Демі Роуз: фото 18+
-
14:15Наскільки ви ревниві: швидкий тест
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
- 26 жовтня
-
20:20Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
-
17:15Психологічний тест у картинці: що хоче сказати ваша підсвідомість
-
14:24ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії