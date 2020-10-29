Багато сміху і матюків: у мережу виклали ролик з невдалими дублями з серіалу Хлопці

На YouTube-каналі Amazon Prime Video опублікували ролик з невдалими дублями з другого сезону серіалу "Хлопці". У ньому актори забувають репліки, не можуть перестати сміятися та заледве справляються з реквізитом, а також матюкаються.

Відео представило глядачам Ентоні Старра, якому не вдавалося стримати емоцій і випити молоко.

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Крім того, ми побачили Карла Урбана, який посилає осінній лист, що заважає йому стріляти. У ролику також є моменти, де різні актори плутають текст, відбиваються від бджоли та не можуть запалити запальничку.

Про те, що серіал "Хлопці" отримає третій сезон, стало відомо влітку цього року. Його зйомки стартують на початку 2021. Подробиці сюжету продовження і дата виходу поки не розкриваються.

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