Багато піци не буває: коротко про корисні властивості смаколика

Піца – доволі ситна і калорійна, однак, професійні дієтологи не проти її вживання. При тому, що не кожна піца однакова і корисна для організму.

Почнемо з того, що для приготування основи піци – тіста – використовують натуральні продукти: борошно, оливкову олію, дріжджі, воду і сіль. Також у складі піци є томатний соус, яким покривають сире тісто, – це теж цілком корисний продукт.

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Нарешті, класична начинка для піци – сир моцарелла, м'ясо, морепродукти, зелень і овочі. Всі продукти при правильному вживанні дуже корисні для здоров'я. Приготована належним чином піца корисна, а не шкідлива для організму. "У здоровому харчуванні найголовніше – це збалансоване надходження різних речовин в організм. Піца може бути дуже хорошою комбінацією корисних продуктів – свіжих овочів, морепродуктів, оливкової олії і інших", – пояснили свою думку дієтологи.

Спеціалісти підкреслили, що користь піци пов'язана з поміркованістю її вживання: важливо не переїдати. Крім того, слід утримуватися від вживання піци, в якій є багато бекону, салямі і копчених інгредієнтів.

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