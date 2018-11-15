Челендж дня: з'їв піцу – отримуй 500 євро

Цей челендж поки нікому не піддався / BBC

Щоправда, цей челендж поки ніхто не зумів виконати. Для того, щоб перемогти потрібно з'їсти піцу діаметром 80 сантиметрів за 32 хвилини.

Піцу люблять практично всі, але, як з'ясувалося, небагато людей можуть подужати 80-сантиметрову піцу за півгодини.

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Дублінська піцерія пропонує будь-кому спробувати виграти ще 500 євро за свої здібності. Вже близько сотні осіб хотіли отримати статус найкращого піцеїда, але до фінішу поки ніхто не дійшов.

Умови конкурсу надзвичайно прості: їси величезну піцу, запиваєш щонайменше двома молочними коктейлями, і все це за півгодини. Отримуєш заслужений приз, потрапляєш на стіну слави у кафе. Усе надзвичайно просто, на перший погляд.

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