Багаті на вітаміни літні продукти, що бадьорять

Влітку організму дуже потрібне додаткове підживлення, бо через спеку тіло втрачає безліч корисних елементів.

Перша в нашому списку звичайна негазована вода. Це найбільш важливий пункт, адже влітку слід випивати майже вдвічі більше води, ніж зазвичай. Це необхідно для того, щоб організм не зневоднювався від впливу високих температур. Вода допоможе зберегти хороше самопочуття, підтримає стан шкіри і волосся.

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Влітку слід їсти вітамінні салати, ну а найкращі овочі для спекотної пори року огірки, листя салату, шпинат. Чому саме вони? Все просто: ці продукти допоможуть не тільки наситити тіло вітамінами і корисними елементами, але і дадуть додаткову вологу. Дуже корисними є цитрусові. І вживати їх варто на тільки як самостійний продукт, а й як добавку.

Обов'язково слід включити в свій літній раціон зелень. У ній містяться вітаміни С, А, В, нікотинова і фолієва кислоти, солі кальцію, калій, залізо і фосфор. Зелень допомагає стабілізувати тиск, налагодити травлення і уникнути поганого самопочуття на сонці.

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