BAFTA 2020: оголошені переможці британського Оскара

Британська кіноакадемія кіно і телемистецтва визначила переможців премії BAFTA. Несподіванкою стала історична драма "1917", яка отримала найбільше нагород у 2020. Дізнавайтесь усіх лауреатів "британського Оскара" далі.

2 лютого в Лондоні визначили найкращі фільми та найкрутіших акторів за минулий рік, адже відбулась церемонія вручення нагород BAFTA 2020. Підкорив "британський Оскар" історичний фільм про Першу світову війну "1917" від Сема Мендеса, який зібрав 7 статуеток у 9 номінаціях.

І ще: Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року

Переможці премії BAFTA 2020:

Найкращий фільм: 1917

1917 Найкращий британський фільм :1917

:1917 Найкращий фільм іноземною мовою: Паразити

Паразити Найкращий режисер : Сем Мендес (1917)

: Сем Мендес (1917) Найкращий актор: Хоакін Фенікс (Джокер)

Хоакін Фенікс (Джокер) Найкраща акторка: Рене Зеллвегер (Джуді)

Рене Зеллвегер (Джуді) Найкращий актор другого плану: Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді)

1917, дивитись трейлер фільму українською:

Найкраща акторка другого плану: Лора Дерн (Шлюбна історія)

Лора Дерн (Шлюбна історія) Найкращий анімаційний фільм : Клаус

: Клаус Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті (Кролик Джоджо)

Тайка Вайтіті (Кролик Джоджо) Найкращий оригінальний сценарій: Хан Джин-вон, Пон Чжун Хо (Паразити)

Хан Джин-вон, Пон Чжун Хо (Паразити) Найкращі візуальні ефекти: 1917 (Грег Батлер, Гійом Рошерон, Домінік Туохі)

1917 (Грег Батлер, Гійом Рошерон, Домінік Туохі) Найкращий монтаж: Ford против Ferrari (Ендрю Бакленд, Майкл Маккаскер)

Ford против Ferrari (Ендрю Бакленд, Майкл Маккаскер) Найкраща оригінальна музика: Джокер (Хільдур Гуднадоуттір)

Джокер (Хільдур Гуднадоуттір) Найкращий документальний фільм: Для Сами (For Sam)

Клаус, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)