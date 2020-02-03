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BAFTA 2020: оголошені переможці британського Оскара

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Британський Оскар 2020: переможці премії BAFTA - фото 1
Британський Оскар 2020: переможці премії BAFTA / Getty

Британська кіноакадемія кіно і телемистецтва визначила переможців премії BAFTA. Несподіванкою стала історична драма "1917", яка отримала найбільше нагород у 2020. Дізнавайтесь усіх лауреатів "британського Оскара" далі.

2 лютого в Лондоні визначили найкращі фільми та найкрутіших акторів за минулий рік, адже відбулась церемонія вручення нагород BAFTA 2020. Підкорив "британський Оскар" історичний фільм про Першу світову війну "1917" від Сема Мендеса, який зібрав 7 статуеток у 9 номінаціях.

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Переможці премії BAFTA 2020:

  • Найкращий фільм: 1917
  • Найкращий британський фільм:1917
  • Найкращий фільм іноземною мовою: Паразити
  • Найкращий режисер: Сем Мендес (1917)
  • Найкращий актор: Хоакін Фенікс (Джокер)
  • Найкраща акторка: Рене Зеллвегер (Джуді)
  • Найкращий актор другого плану: Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді)

1917, дивитись трейлер фільму українською:

  • Найкраща акторка другого плану: Лора Дерн (Шлюбна історія)
  • Найкращий анімаційний фільм: Клаус
  • Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті (Кролик Джоджо)
  • Найкращий оригінальний сценарій: Хан Джин-вон, Пон Чжун Хо (Паразити)
  • Найкращі візуальні ефекти: 1917 (Грег Батлер, Гійом Рошерон, Домінік Туохі)
  • Найкращий монтаж: Ford против Ferrari (Ендрю Бакленд, Майкл Маккаскер)
  • Найкраща оригінальна музика: Джокер (Хільдур Гуднадоуттір)
  • Найкращий документальний фільм: Для Сами (For Sam)

Клаус, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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