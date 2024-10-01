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Бадьорий ранок та день: ТОП-10 незвичних способів заварити каву
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1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кави (International Coffee Day). Свято започатковане Міжнародною організацією з кави у 2015 році.
У світі кави існує щось більше, ніж чашка чорного напою. Різноманітність рецептів кави вражає уяву та відкриває перед нами світ нових смаків та ароматів.
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Багатьом людям важко уявити свій день без кави. Людство вигадало десятки рецептів кави на різний смак – з додавання сиропів, шоколаду, алкоголю та ін. Окрім кофеїну, який бадьорить, у каві містяться також антиоксиданти та інші активні речовини, які захищають від різних хвороб.
Радіо Максимум пропонує поринути в цей захоплюючий світ і розповідає про незвичайні рецепти кави, які варто спробувати.
ТОП-5 незвичних способів заварити каву
1. Browm sugar
Вам знадобиться: еспресо, трішки жирних вершків, а також кленовий сироп. Усе це потрібно збити. Готовий кавовий напій зверху посипте тростинним цукром, який творить на поверхні тонку коричневу плівку.
2. Кава з медом і часником
Цей варіант сподобається тим, хто самостійно обсмажує каву. Для його приготування потрібно кавові зерна смажити разом із часником. Після цього їх розмеліть та приготуйте традиційну каву у турці. Після цього додайте до кави мед, який сам розчиниться у ній.
3. Африканська кава з прянощами
Використання прянощів у каві – це один з способів додати в напій аромат та енергію.
Спосіб приготування:
- Зваріть каву за своїм смаком (фільтр, еспресо тощо).
- Додайте в чашку дрібку кориці, кардамону та імбиру.
- Налийте готову каву поверх прянощів і обережно перемішайте.
4. Кава з морською сіллю
Обожнюєте їсти м'ясо з солодкими соусами? Тоді ця кава вам однозначно сподобається. До охолодженої кави додаємо сироп з тростинного та ванільного цукру, а також дрібку морської солі. Перемішуємо. Подавати цю каву можна з кулькою морозива. Таким чином ви отримаєте баланс солодкого та кислого.
5. Холодна кава "Колдбрю"
Цей метод заварювання кави створює напій з ніжнішим смаком та ароматом. Холодна кава "Колдбрю" стала популярною завдяки своїй неповторній методиці приготування, яка дозволяє зберегти більш ніжні смакові якості кави.
Спосіб приготування:
- У велику ємність налийте холодну воду.
- Додайте подрібнену каву (зазвичай використовуються кавові зерна середньої помолу).
- Накрийте кришкою ємність і залиште на 12-24 години в холодильнику.
- Процідіть напій через фільтр чи марлю.
- Розлийте у склянки з льодом і додайте за бажанням молоко або сироп.
6. Кава з лаймом
Вона має назву Guillermo. Особливий цей напій тому, що його можна подавати як гарячим, так і охолодженим. До готової кави натираємо свіжу цедру лайму. Такий варіант має підвищену кислотність, тож ми не рекомендуємо пити цей напій натщесерце. Поціновувач же зможе відчути цікаве поєднання: гіркий, кислий і солодкий смак з'єднаються в одному напої.
7. Кава "Аффогато"
Цей напій виник в Італії як комбінація кави та морозива.
Спосіб приготування:
- Приготуйте одну порцію еспресо.
- Вкладіть у чашку одну кульку морозива (зазвичай використовується ванільне морозиво).
- Налийте еспресо поверх морозива.
8. Кава з маслом
Такий варіант традиційний для країн Азії, де до кави додають вершкове масло. Втім, компанія Bulletproof Coffee вирішила удосконалити рецепт, додавши ще й рослинну олію (ми до такого ще не готові).
До кави додається відразу і масло, і олія. Такий напій, на думку творців, подарує значно більше енергії з самого ранку, а також може стати чудовою заміною сніданку, якщо у вас катастрофічно не вистачає на нього часу.
9. Кава "Мокка"
Кава "Мокка" – це ідеальне поєднання кави, шоколаду та збитих вершків, яке підкорює серця багатьох гурманів.
Спосіб приготування:
- Приготуйте одну порцію еспресо.
- Додайте в чашку невелику кількість гарячого шоколаду.
- Налийте еспресо поверх шоколаду.
- Прикрасьте збитими вершками.
- Смачного! Насолоджуйтесь багатим смаком та ароматом цієї кави.
10. Тайська кава
Кава прийшла в Таїланд завдяки граничному сусідству зі споживачами та культурною обміняністю з країнами Південної та Південно-Східної Азії. Вона часто має більш насичений смак та аромат, де відчутні нотки шоколаду, карамелі та інших екзотичних смаків.
Інгредієнти для приготування Тайської кави:
- 2-3 столові ложки тайської меленої кави
- 1-2 столові ложки цукру (за смаком)
- 50 мл кондиційованого молока
- 50 мл води
- Лід (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Розігрійте воду до температури приблизно 90-95°C.
- Додайте тайську каву в фільтр і заваріть за допомогою фільтрованої води.
- Покладіть цукор у чашку та додайте заварену каву.
- Додайте кондиційоване молоко та добре змішайте.
- Додайте кубики льоду, якщо бажаєте, для приготування холодної версії напою.
- Прикрасьте свою каву традиційними тайськими елементами, наприклад, паличками кориці або солодкою вершковою пінкою.
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