Бадьорий ранок та день: ТОП-10 незвичних способів заварити каву

1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кави (International Coffee Day). Свято започатковане Міжнародною організацією з кави у 2015 році.

У світі кави існує щось більше, ніж чашка чорного напою. Різноманітність рецептів кави вражає уяву та відкриває перед нами світ нових смаків та ароматів.

До слова: Закрутки на зиму: маринований перець в гірчиці від Ольги Рябенко

Багатьом людям важко уявити свій день без кави. Людство вигадало десятки рецептів кави на різний смак – з додавання сиропів, шоколаду, алкоголю та ін. Окрім кофеїну, який бадьорить, у каві містяться також антиоксиданти та інші активні речовини, які захищають від різних хвороб.

Радіо Максимум пропонує поринути в цей захоплюючий світ і розповідає про незвичайні рецепти кави, які варто спробувати.

ТОП-5 незвичних способів заварити каву

1. Browm sugar

Вам знадобиться: еспресо, трішки жирних вершків, а також кленовий сироп. Усе це потрібно збити. Готовий кавовий напій зверху посипте тростинним цукром, який творить на поверхні тонку коричневу плівку.

Browm sugar

2. Кава з медом і часником

Цей варіант сподобається тим, хто самостійно обсмажує каву. Для його приготування потрібно кавові зерна смажити разом із часником. Після цього їх розмеліть та приготуйте традиційну каву у турці. Після цього додайте до кави мед, який сам розчиниться у ній.

Кава з медом і часником

3. Африканська кава з прянощами

Використання прянощів у каві – це один з способів додати в напій аромат та енергію.

Спосіб приготування:

Зваріть каву за своїм смаком (фільтр, еспресо тощо). Додайте в чашку дрібку кориці, кардамону та імбиру. Налийте готову каву поверх прянощів і обережно перемішайте.

Кава з прянощами

4. Кава з морською сіллю

Обожнюєте їсти м'ясо з солодкими соусами? Тоді ця кава вам однозначно сподобається. До охолодженої кави додаємо сироп з тростинного та ванільного цукру, а також дрібку морської солі. Перемішуємо. Подавати цю каву можна з кулькою морозива. Таким чином ви отримаєте баланс солодкого та кислого.

Кава з морською сіллю

5. Холодна кава "Колдбрю"

Цей метод заварювання кави створює напій з ніжнішим смаком та ароматом. Холодна кава "Колдбрю" стала популярною завдяки своїй неповторній методиці приготування, яка дозволяє зберегти більш ніжні смакові якості кави.

Спосіб приготування:

У велику ємність налийте холодну воду. Додайте подрібнену каву (зазвичай використовуються кавові зерна середньої помолу). Накрийте кришкою ємність і залиште на 12-24 години в холодильнику. Процідіть напій через фільтр чи марлю. Розлийте у склянки з льодом і додайте за бажанням молоко або сироп.

Холодна кава "Колдбрю"

6. Кава з лаймом

Вона має назву Guillermo. Особливий цей напій тому, що його можна подавати як гарячим, так і охолодженим. До готової кави натираємо свіжу цедру лайму. Такий варіант має підвищену кислотність, тож ми не рекомендуємо пити цей напій натщесерце. Поціновувач же зможе відчути цікаве поєднання: гіркий, кислий і солодкий смак з'єднаються в одному напої.

Кава з лаймом

7. Кава "Аффогато"

Цей напій виник в Італії як комбінація кави та морозива.

Спосіб приготування:

Приготуйте одну порцію еспресо. Вкладіть у чашку одну кульку морозива (зазвичай використовується ванільне морозиво). Налийте еспресо поверх морозива.

Кава "Аффогато"

8. Кава з маслом

Такий варіант традиційний для країн Азії, де до кави додають вершкове масло. Втім, компанія Bulletproof Coffee вирішила удосконалити рецепт, додавши ще й рослинну олію (ми до такого ще не готові).

До кави додається відразу і масло, і олія. Такий напій, на думку творців, подарує значно більше енергії з самого ранку, а також може стати чудовою заміною сніданку, якщо у вас катастрофічно не вистачає на нього часу.

Кава з маслом

9. Кава "Мокка"

Кава "Мокка" – це ідеальне поєднання кави, шоколаду та збитих вершків, яке підкорює серця багатьох гурманів.

Спосіб приготування:

Приготуйте одну порцію еспресо. Додайте в чашку невелику кількість гарячого шоколаду. Налийте еспресо поверх шоколаду. Прикрасьте збитими вершками. Смачного! Насолоджуйтесь багатим смаком та ароматом цієї кави.

Кава "Мокка"

10. Тайська кава

Кава прийшла в Таїланд завдяки граничному сусідству зі споживачами та культурною обміняністю з країнами Південної та Південно-Східної Азії. Вона часто має більш насичений смак та аромат, де відчутні нотки шоколаду, карамелі та інших екзотичних смаків.

Інгредієнти для приготування Тайської кави:

2-3 столові ложки тайської меленої кави

1-2 столові ложки цукру (за смаком)

50 мл кондиційованого молока

50 мл води

Лід (за бажанням)

Спосіб приготування:

Розігрійте воду до температури приблизно 90-95°C. Додайте тайську каву в фільтр і заваріть за допомогою фільтрованої води. Покладіть цукор у чашку та додайте заварену каву. Додайте кондиційоване молоко та добре змішайте. Додайте кубики льоду, якщо бажаєте, для приготування холодної версії напою. Прикрасьте свою каву традиційними тайськими елементами, наприклад, паличками кориці або солодкою вершковою пінкою.

Тайська кава

І ще: Коли немає часу на приготування: спробуйте Крок Месьє від Ектора