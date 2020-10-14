Бабуся зробила вибір між внуком і вином: епічне відео підкорює Twitter

У мережі з'явилось коротеньке відео, на якому малюк хапає келих з вином на очах бабусі, і такого фіналу не очікував ніхто!

Користувач Twitter з ніком ELJUST_ одним із перших поширив епічне відео з бабусею та внуком, яке активно поширюється мережею. На ролику можна зрозуміти, що малюк грається поблизу журнального столика, на якому стоять келихи з шампанським. Звісно ж, поряд за ситуацією стежить бабуся. Але в одну мить дитина хапає келих, тож перед жінкою постає вибір: втримати внука чи вино.

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Врешті, головна героїня обирає келих, а малюк приземляється на килим. Така поведінка жінки викликала справжній шквал обговорень, адже чимало хто назвав її неприпустимою. Звісно ж, знайшлись і ті, хто захистив бабусю, пояснивши, що діти постійно падають, а килим з розбитим склом точно міг би принести серйозніші травми.

"Який жах! Вона ледь не залишилась без шампанського", – йдеться у підписі.

Que horror! Por poco y tira la champagne... pic.twitter.com/HZxVAacXbx — @JUSTKIDDING!!! (@ELJUST_) October 12, 2020

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