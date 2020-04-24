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Коронавірус Карантин

Бабуся, яка виконала веселий танець на ґанку, стала зіркою мережі: відео

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Онук з бабцею - фото 1
Онук з бабцею / goodmorningamerica

18-річний користувач TikTok Льюїс Лі з Великобританії під час пандемії коронавірусу вирішив підтримати свою 76-річну бабусю на ім'я Філліс, яку всі з любов'ю називають Нен. Хлопець приніс їй продуктовий набір і трохи розвеселив стареньку танцем у цей непростий час.

Так, Льюїс, стоячи на безпечній відстані, увімкнув музику і показав бабусі модні танцювальні рухи. Нен несподівано підхопила ритм, чим викликала захват у користувачів мережі TikTok, де хлопець опублікував відео.

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"Моя бабуся живе сама, тому вона дуже радіє, коли ми з сім'єю приїжджаємо до неї. Не чекав, що Нен зловить ритм так швидко! Упевнений, що ці вправи будуть для неї дуже корисними", – зазначив Лі.

Ролик хлопця за кілька днів зібрав понад чотири мільйони переглядів на TikTok. Британець зізнався, що не очікував такої реакції мережі.

@lewisleighh

so today I went to get my nans essential groceries and when I delivered them we made a tiktok lol ##fyp ##foryou ##nan ##uk ##grandma

♬ Jawsh 685 | Laxed [SIREN BEAT] - emmapearson033

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Джерело: goodmorningamerica
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