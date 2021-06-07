Бабуся створила в'язану копію Сандрінгемського палацу, що належить Єлизаветі II: фото

92-річна мешканка Великобританії Маргарет Сіман створила в'язану копію Сандрінгемского палацу, який належить королеві Єлизаветі II. Майстриня працювала над копією резиденції королеви в середньому від десяти до дванадцяти годин в день.

Жінка, яка проживає в англійському місті Грейт-Ярмут, витратила на мініатюру з вовни два роки, пише BBC. Маргарет Сіман важко сказати, скільки пряжі пішло на копію палацу. Підсумкова робота займає 5,5 метра в довжину і 1,8 метра в ширину. Вперше остаточну її версію майстриня показала на Фестивалі майстрів Норфолка.

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Після того, як я втратила чоловіка, я приєдналася до групи в'язання, і все закрутилося, як снігова куля. А потім я просто подумала, що, якби я могла придумати щось, що ми могли б показати людям, і зібрати гроші на благодійність, з цього б вийшло щось гідне, – розповіла Сіман.

Гроші від квитків на фестиваль, на якому можна побачити роботу, будуть спрямовані на підтримку трьох лікарень графства Норфолк. Раніше британці вже могли помилуватися на мініатюрний Сандрінгем в 2020 році, але тоді в'язаний макет ще не був завершений.

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