БАБ'S – Цирк: слухайте дебютну пісню альтер его Сергія Бабкіна (текст)

Талановитий музикант Сергій Бабкін вирішив дещо розділити свою творчість. Так з'явилося творче альтер его БАБ'S, під яким Сергій виконує пісні, не притаманні йому. Зокрема, пісня "Цирк" має гостросоціальний підтекст. Слухайте новинку від Сергія Бабкіна!

Сергій Бабкін зазначає, що БАБ'S – проект, який у стилі хіп-хоп абсолютно відверто висловлює найсміливіші думки не лише самого виконавця, а й усього суспільства.

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Основним посланням БАБ'S є питання "До чого весь цей цирк?". Зауважимо, що це питання турбує не лише його, а й усіх нас. Пошук відповіді можна знайти у композиції "Цирк", яка увійде до EP артиста.

Слухати онлайн пісню БАБ'S – Цирк:

Текст і слова пісні "Цирк":

Клоун уклоняется от поклона своим клоном,

Я сам не был там, мне рассказал один знакомый.

Распахнуты настежь двери, а света нет никакого –

Звери на то и звери, чтобы действовать вне закона.

Вольные стрелки увы не все Робин Гуды

Птицы попадают в силки, а реки бьются в запруды.

Скрытые недруги прячутся друг от друга подальше

Насколько хватит сил, лажи и фальши



К чему весь этот цирк: смертельные трюки?

К чему весь этот цирк: фокусы, ловкие руки?

К чему весь этот цирк: лекарство от скуки?

К чему весь этот цирк: достижения науки?



К чему весь этот цирк? Я сам себя рулю

Зрители молодцы – все сомнения сводят к нулю

К чему весь этот цирк? Выпрыгивать из брюк

Мудрые старцы учат не делать лишний трюк

К чему весь этот цирк? Я этого не люблю

Как у Высоцкого – "миллион меняют по рублю"

К чему весь этот цирк? Из отдаленных мест

Съезжаются творцы мутить мега замес!

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