Синоптик розповіла, коли в Україні похолоднішає

Температуру в Україні упродовж тижня визначатиме боротьба антициклону з циклоном, відтак дощів не очікується, зате температура поступово знижуватиметься.

6 листопада, у вівторок, а також упродовж тижня втримається доволі суха погода без будь-яких дощів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки. Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря. Вона поступово знижуватиметься, градуси зменшуватимуться і аж в кінці тижня вже відчуємо у нічні, вечірні та ранкові години на наших носах перші слабкі мінуси. Спочатку, десь з неділі, на крайньому сході (Луганщина), потім на сході та північному сході (Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина). А на наступному тижні ще й і на півночі", – зазначила вона.

У Києві 6 листопада також прогнозується суха погода без істотних опадів, а також туман. Температура вдень підійметься до +9+13, а вночі до +2+7. Однак до кінця поточного тижня та початку нового вночі похолоднішає до незначних мінусів.

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