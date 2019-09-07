Бабине літо 2019: коли і на скільки прийде потепління в Україну

Осінь тільки настала, а вже знову хочеться тепла, тому українці чекають на бабине літо. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде потепління в Україні.

Бабине літо – осінній період, коли погода стає теплою, сонячною і без опадів. Вважають, що традиційно воно починається 14 вересня і триває два тижні. Проте щороку початок потепління припадає на нові дати.

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Коли буде бабине літо в Україні

Розрізняють молоде та старе бабине літо. Молоде бабине літо розпочалося наприкінці серпня й триватиме до 11 вересня. Старе бабине літо припадає на другу половину вересня або ж і на початок жовтня.

Взагалі потепління швидше настає та довше триває у місцевостях, де є багато дерев: парки, ліси тощо. Протягом бабиного літа опадає осіннє листя, а павуки плетуть павутину, коли відчувають тепло.

Прогноз погоди на бабине літо

Синоптики прогнозують, що в Україні осіннє тепло не буде довгим. Ще до кінця вересня середня температура сягатиме +20 градусів. Подекуди термометр показуватиме до +28 градусів. Проте погода не буде постійною: теплі дні чергуватимуться з холодами. Перепад температур призведе до дощів, короткотривалих злив по всій Україні. А з жовтня українці відчують різке похолодання.

Прикмети на бабине літо 2019

Народні прикмети диктують господиням, що у перший день бабиного літа варто засолювати огірки.

Якщо ви бачите велику кількість павутини на бабине літо, то зима буде холодною. Якщо павутини мало, то осінь буде сонячною і без опадів.

Яка погода у перший день бабиного літа, така буде і в останній день.

Під час бабиного літа варто багато часу проводити на вулиці. Вважається, що це додасть вам здоров'я і взимку ви не будете хворіти.

Якщо вбити муху на бабине літо, то цих комах більше не буде вдома. До речі, до потепління мух вбивати не бажано.

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