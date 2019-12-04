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Азійська авіакомпанія відкриє мережу ресторанів, в яких будуть подавати бортове харчування

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Азійська авіакомпанія відкриє мережу ресторанів, в яких будуть подавати бортове харчування - фото 1

Малайзійський лоукост-перевізник AirAsia відкрив перший ресторан, в якому подають ті ж страви, що і на борту його літаків. У найближчі п'ять років компанія планує відкрити ще 100 таких же закладів по всьому світу.

Перший ресторан швидкого обслуговування AirAsia запрацював в одному з торгових центрів Куала-Лумпура. Заклад отримав назву Santan, що в перекладі з малазійського означає "кокосове молоко". Під таким же брендом компанія подає їжу у своїх літаках.

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Азійська авіакомпанія відкриє мережу ресторанів, в яких будуть подавати бортове харчування - фото 372242

Всі страви в ресторані коштують близько трьох доларів. В основі меню – рис: його подають c куркою, овочами, соусом чилі і так далі. З напоїв – кава або чай, вирощені в Малайзії. За допомогою мережі ресторанів AirAsia сподівається залучити більше іноземних клієнтів, яким не подобається їжа західних авіаліній. Як повідомляється в прес-релізі компанії, її керівництво давно помітило, що бортове меню AirAsia користується великою популярністю за межами Азії.

В економ-класі ще до реєстрації на рейс можна замовити блюдо з меню. Ціни на них в повітрі починаються від 5 доларів.

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Джерело: whdh
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