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Аякс – Динамо: коли і де дивитися матч Ліги Чемпіонів

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Читайте, на якому каналі дивитися матч Динамо – Аякс - фото 1
Читайте, на якому каналі дивитися матч Динамо – Аякс

Матч Аякс (Нідерланди) – Динамо (Київ) відбудеться в рамках плей-офф Ліги Чемпіонів у середу, 22 серпня. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію запеклого поєдинку.

Динамо перемогло чеську Славію та вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів, де суперником киян став нідерландський Аякс. Перший матч за путівку в груповий етап ЛЧ команди проведуть в Амстердамі.

Коли і де дивитися матч Аякс – Динамо

  • Місце проведення: Еден Арена, Прага
  • Дата матчу: 22 серпня 2018
  • Час: 22:00 за Києвом

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 2".

Цікаво, що Аякс та Динамо востаннє зустрічалися в 2010 році. Тоді голландці перемогли "біло-синіх" та вийшли в груповий етап ЛЧ. Сподіваємося, що цього разу ситуація складеться на користь українців!

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