Аякс – Динамо: коли і де дивитися матч Ліги Чемпіонів

Матч Аякс (Нідерланди) – Динамо (Київ) відбудеться в рамках плей-офф Ліги Чемпіонів у середу, 22 серпня. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію запеклого поєдинку.

Динамо перемогло чеську Славію та вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів, де суперником киян став нідерландський Аякс. Перший матч за путівку в груповий етап ЛЧ команди проведуть в Амстердамі.

Коли і де дивитися матч Аякс – Динамо

Місце проведення: Еден Арена, Прага

Еден Арена, Прага Дата матчу: 22 серпня 2018

22 серпня 2018 Час: 22:00 за Києвом

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 2".

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 19 Сер 2018 р. о 6:13 PDT

Цікаво, що Аякс та Динамо востаннє зустрічалися в 2010 році. Тоді голландці перемогли "біло-синіх" та вийшли в груповий етап ЛЧ. Сподіваємося, що цього разу ситуація складеться на користь українців!

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 21 Сер 2018 р. о 4:03 PDT

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