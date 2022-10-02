Авторська шаурма від судді "МастерШеф": простий рецепт

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома шаурму. Смакує цей варіант страви чудово!

Володимир Ярославський закликає спробувати його авторську шаурму.

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На смак, ви можете додавати свої овочі та ще сир. І звісно інші начинки за бажанням. Це неймовірно смачно!", – коментує кухар.

Інгредієнти на 2 великі порції:

Лаваш вірменський – 1 уп.

300 г курячого м'яса

Олія для смаження

60 г солодкого перцю

50 г смачного кетчупу

100 г соусу з грецького йогурту, часнику, солі з приправами, січеної зелені кінзи та петрушки

120 г томатів

40 г зелені петрушки та кінзи

Можна додати червоної цибулі на смак

Рецепт шаурми:

Швидко і на великому вогні обсмажте на пательні нарізану брусочками курку. Додайте нарізаний болгарський перець – і ще смажте хвилинку. На лаваш намащуйте соус з йогурту і кетчуп (можна не просто кетчуп, а смачний соус). Додайте листя і маленькі гілочки петрушки та кінзи, курку, томати та згортайте у рулет. Підігрівайте ще на сухій пательні та подавайте!

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