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Авторська шаурма від судді "МастерШеф": простий рецепт

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Авторська шаурма від судді "МастерШеф": простий рецепт - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома шаурму. Смакує цей варіант страви чудово!

Володимир Ярославський закликає спробувати його авторську шаурму.

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На смак, ви можете додавати свої овочі та ще сир. І звісно інші начинки за бажанням. Це неймовірно смачно!", – коментує кухар.

Інгредієнти на 2 великі порції:

  • Лаваш вірменський – 1 уп.
  • 300 г курячого м'яса
  • Олія для смаження
  • 60 г солодкого перцю
  • 50 г смачного кетчупу
  • 100 г соусу з грецького йогурту, часнику, солі з приправами, січеної зелені кінзи та петрушки
  • 120 г томатів
  • 40 г зелені петрушки та кінзи
  • Можна додати червоної цибулі на смак

Рецепт шаурми:

  1. Швидко і на великому вогні обсмажте на пательні нарізану брусочками курку.
  2. Додайте нарізаний болгарський перець – і ще смажте хвилинку.
  3. На лаваш намащуйте соус з йогурту і кетчуп (можна не просто кетчуп, а смачний соус).
  4. Додайте листя і маленькі гілочки петрушки та кінзи, курку, томати та згортайте у рулет.
  5. Підігрівайте ще на сухій пательні та подавайте!

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