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Авторська шаурма від судді "МастерШеф": простий рецепт
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома шаурму. Смакує цей варіант страви чудово!
Володимир Ярославський закликає спробувати його авторську шаурму.
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На смак, ви можете додавати свої овочі та ще сир. І звісно інші начинки за бажанням. Це неймовірно смачно!", – коментує кухар.
Інгредієнти на 2 великі порції:
- Лаваш вірменський – 1 уп.
- 300 г курячого м'яса
- Олія для смаження
- 60 г солодкого перцю
- 50 г смачного кетчупу
- 100 г соусу з грецького йогурту, часнику, солі з приправами, січеної зелені кінзи та петрушки
- 120 г томатів
- 40 г зелені петрушки та кінзи
- Можна додати червоної цибулі на смак
Рецепт шаурми:
- Швидко і на великому вогні обсмажте на пательні нарізану брусочками курку.
- Додайте нарізаний болгарський перець – і ще смажте хвилинку.
- На лаваш намащуйте соус з йогурту і кетчуп (можна не просто кетчуп, а смачний соус).
- Додайте листя і маленькі гілочки петрушки та кінзи, курку, томати та згортайте у рулет.
- Підігрівайте ще на сухій пательні та подавайте!
До теми: Гуакамоле від шеф-кухаря: простий рецепт судді "МастерШеф"
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