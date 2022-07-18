Авторів серіалу "Мандалорець" звинуватили у крадіжці: яка причина

Автори "Мандалорця" зазнали нападів та звинувачень у крадіжці через одного персонажа. Претензія полягає у тому, що його скопіювали з іншого персонажа. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Творець фільму "Гремліни" – режисер Джо Данте – звинуватив творців серіалу "Мандалорець" у плагіаті. Про це повідомляє видання IGN.

І ще: Компанія Mattel випустила ляльку Барбі в образі відомої науковиці

Джо Данте стверджує, що Ґроґу (малюк Йода) – це "безсоромна" копія дизайну іграшок Gizmo. Режисер вважає, що його фільм "Гремліни" досяг успіху саме завдяки Gizmo.

"Я думаю, що за таке довголіття фільму, слід завдячувати персонажам Gizmo, які дуже схожі на дітей. Це підводить мене, ​​до теми Крихітки Йоди, якого повністю вкрали й безсоромно скопіювали", – зазначає Джо Данте.

Порівняйте малюків:

До теми: Гапчинська зобразила Бориса Джонсона в образі ангела