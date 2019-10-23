Авторитетне видання для чоловіків назвало найкрутіших батьків 2019 року

Американське видання для чоловіків і батьків Fatherly склало рейтинг найкрутіших батьків 2019 року. До нього увійшло сім зіркових татусів і один кіногерой.

Так, видання Fatherly склало жартівливий рейтинг найкрутіших батьків 2019 року. Бути батьком – складне завдання. Мати дитину – не просто купити йому квиток в парк розваг. Це щоденна важка праця в першу чергу над самим собою – так пояснили ідею створення щорічного рейтингу його автори.

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Люди, які увійшли в список найкрутіших батьків, встигають поєднувати кар'єру і приділяють величезну увагу дітям, навіть, якщо перебувають в розлученні з їхніми матерями. Але найголовніше – вони є відмінним приклад для своїх дітей.

ТОП-7 найкрутіших батьків 2019 року

Двейн Джонсон (3 дітей)

За тотальне культурне домінування, а також за чудову посмішку

Раян Рейнольдз (3 дітей)

За те, що завжди знає, про що не можна говорити

Рассел Вестбрук (3 дітей)

За те, що задає правильні питання

Кері Харт (2 дітей)

За те, що слухає звуки, відмінні від звуків барабанів в стилі хеві-метал

Ентоні Андерсон (2 дітей)

За вселення в Америку надії

Кріс Претт (1 дитина)

За старомодність

Каньє Вест (4 дитини)

За служіння правді

Lego Batman

За те, що є героєм, якого ми заслуговуємо.

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