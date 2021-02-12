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Автор Ріка і Морті працює над новим мультсеріалом: про що він

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Рік і Морті - фото 1
Рік і Морті

Один з авторів легендарного мультсеріалу Рік і Морті Ден Хармон повідомив, що працює над новим не менш цікавим анімаційним серіалом.

Відомо, що сценарист підписав контракт з компанією Fox Entertainment.

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В основу нового мультсеріалу лягли грецькі міфи. Чоловік буде поєднувати Стародавній світ і сучасні сфери життя: політику, економіку, світові відносини. У серіалі розповідається про людей, богів і монстрів, які намагаються керувати одним з перших міст світу, намагаючись не вбити один одного.

"Дозвольте Дену Хармону перетворити міфи про ранню Грецьку цивілізацію у дивно різкий коментар про сьогоднішню політику, знаменитостей і попкультуру", – заявив представник студії Майкл Торн. Серіал можна назвати "сімейною комедією". Американські критики вже прогнозують, що мультфільм зміцнить позиції компанії Fox Entertainment на ринку анімації. Назву мультсеріалу поки тримають в таємниці. Компанія Fox планує представити роботу вже наступного року.

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Ден Хармон

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