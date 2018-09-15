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Автопілот Tesla перестав працювати після невдалого оновлення

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Tesla Model 3 - фото 1
Tesla Model 3 / electrek

Після невдалого оновлення бортової системи в деяких автомобілях Tesla перестав працювати вбудований автопілот. За словами представників Tesla, ця проблема відома інженерам, і вони працюють над її усуненням.

Про неполадки стало відомо у вівторок, 11 вересня. Один з власників Tesla Model 3 написав скаргу в компанію, де йому в четвер, 13 вересня, пообіцяли найближчим часом усунути всі помилки. Очікується, що усунення неполадок займе ще два дні.

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Відзначається, що оновлення повинно було збільшити можливості автопілота, а також спростити управління спливаючими повідомленнями.

Автопілот Tesla дав збій - фото 276020
Автопілот Tesla дав збій

Зараз невідомо, скільки власників Tesla зіткнулися з проблемою. Крім того, невідомо, чи зачіпає проблема виключно Model 3 або інші моделі автомобілів.

Автопілот Tesla є просунутою програмою, яка здатна самостійно керувати автомобілем, паркувати його і контролювати швидкість. Вперше вона була представлена ​​в 2014 році, і компанія поступово розширювала її функції.

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Джерело: jalopnik
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