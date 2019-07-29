Автомобільні шини навчили виробляти електрику

Японська компанія Sumitomo розробила нову технологію "розумних" шин, яка дозволяє виробляти електроенергію під час обертання коліс. Це дає можливість забезпечити додаткове живлення електроніці машини.

За словами авторів розробки, на внутрішній частині шини встановлюється пристрій, який в компанії називають "збирачем енергії". Коли транспортний засіб рухається, цей пристрій перетворює статичну електрику на енергію за будь-якої деформації шини.

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Кількості зібраної енергії недостатньо для зарядки акумулятора електромобіля або навіть для живлення оптики, але її цілком вистачить на підтримку роботи датчиків – наприклад, датчика тиску в шинах.

Цю технологію компанія розробила спільно з професором кафедри машинобудування з Університету Кансай Хіроші Тані. Завдяки підтримці Японського науково-технологічного центру, Sumitomo продовжить дослідження своєї концепції "розумних шин", щоб одного разу запустити їх у виробництво.

Чотири роки тому компанія Goodyear вже представляла схожу технологію – тоді в Женеві показали шини, які самі вміли генерувати електрику. Крім того, шини могли змінюватися в залежності від типу дорожнього покриття, випускаючи або навпаки підкачуючи повітря. Але тоді сама компанія не захотіла продовжувати розробки – шини були лише прототипом, і показали їх з метою зміцнити свої позиції на ринку.

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