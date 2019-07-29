Audi A1 перетворили на кросовер A1 citycarver

Компанія Audi перетворила хетчбек A1 Sportback на міський позашляховик зі збільшеним дорожнім просвітом і пластиковим декором по колу. Модель отримала назву A1 citycarver і до європейських дилерів прибуде восени 2019 року.

Хетчбек можна впізнати по восьмикутній решітці радіатора Singleframe, як на моделях Audi Q, двох прорізах замість трьох під капотом, захисній вставці у передньому бампері під нержавійку і пластикових накладках на арки та пороги. До того ж тут майже на чотири сантиметри більший дорожній просвіт: ліфт підвіски забезпечив прибавку у 35 міліметрів, інше додано завдяки новим колесам. Про повний привід нічого не повідомляється.

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Для A1 citycarver є дев'ять варіантів забарвлення кузова та два кольори контрастною даху. Базове виконання доповнюють версії advanced, design selection і S line з комбінованою обробкою салону (тканина/штучна шкіра або алькантара/штучна шкіра), контурним/фоновим підсвічуванням і акцентами м'ятного, мідного або оранжевого кольорів. Набір стандартного й опціонального обладнання повністю повторює A1 Sportback і включає світлодіодні фари, динамічні ліхтарі, спойлер і широкий набір активних систем безпеки.

При замовленні пакет Dynamic у списку оснащення позашляховика з'являються гальма з червоними супортами, система вибору режимів руху Audi drive select, адаптивна підвіска та генератор звуку двигуна. Колеса – 18 дюймів. Гамма двигунів, ймовірно, не відрізняється від A1 Sportback: літрова "турботрійка" на 98 або 118 сил, 1,5-літрова "четвірка" потужністю 150 сил або дволітровий 200-сильний агрегат. Коробки – шестиступенева "механіка" або семиступеневий преселективний "робот".

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