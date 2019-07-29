На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Audi A1 перетворили на кросовер A1 citycarver
-
- 9
Компанія Audi перетворила хетчбек A1 Sportback на міський позашляховик зі збільшеним дорожнім просвітом і пластиковим декором по колу. Модель отримала назву A1 citycarver і до європейських дилерів прибуде восени 2019 року.
Хетчбек можна впізнати по восьмикутній решітці радіатора Singleframe, як на моделях Audi Q, двох прорізах замість трьох під капотом, захисній вставці у передньому бампері під нержавійку і пластикових накладках на арки та пороги. До того ж тут майже на чотири сантиметри більший дорожній просвіт: ліфт підвіски забезпечив прибавку у 35 міліметрів, інше додано завдяки новим колесам. Про повний привід нічого не повідомляється.
І ще: Геніальний лайфхак зі скотчем для тих, хто забув ключі в машині (відео)
Для A1 citycarver є дев'ять варіантів забарвлення кузова та два кольори контрастною даху. Базове виконання доповнюють версії advanced, design selection і S line з комбінованою обробкою салону (тканина/штучна шкіра або алькантара/штучна шкіра), контурним/фоновим підсвічуванням і акцентами м'ятного, мідного або оранжевого кольорів. Набір стандартного й опціонального обладнання повністю повторює A1 Sportback і включає світлодіодні фари, динамічні ліхтарі, спойлер і широкий набір активних систем безпеки.
При замовленні пакет Dynamic у списку оснащення позашляховика з'являються гальма з червоними супортами, система вибору режимів руху Audi drive select, адаптивна підвіска та генератор звуку двигуна. Колеса – 18 дюймів. Гамма двигунів, ймовірно, не відрізняється від A1 Sportback: літрова "турботрійка" на 98 або 118 сил, 1,5-літрова "четвірка" потужністю 150 сил або дволітровий 200-сильний агрегат. Коробки – шестиступенева "механіка" або семиступеневий преселективний "робот".
Читайте також: Українці активно купують нові автомобілі: які саме
-
20:21Некромант: вийшов трейлер хорору з Монікою Беллуччі
-
20:13Іде на дно: Meizu звільнила третину співробітників, а також зачиняє фірмові магазини
-
19:53Меган Маркл презентувала обкладинку свого авторського Vogue
-
19:41У ВООЗ розповіли, скільки у світі курців: цифра приголомшує
-
19:21Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:15Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії
-
18:50Дейенеріс Таргаріен і Кхал Дрого знову засвітилися разом
-
18:43Audi A1 перетворили на кросовер A1 citycarver
-
18:20Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі
-
18:14Не дурниці: підліток виграв 3 мільйони доларів у турнірі з кіберспорту
-
18:05Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини
-
18:00Гороскоп на 30 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Каменських підкорила фанатів глибоким декольте
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:46ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
17:42Інсайдери розповіли про майже безрамковий MacBook Pro
-
17:22Ця ягода – чемпіон для зміцнення чоловічої сили
-
17:14Науковці назвали черговий вагомий недолік зайвої ваги
-
16:54Справжній суперфуд: вагомі причини додати до раціону насіння льону
-
16:35Названі найнебезпечніші країни для жінок-туристок
-
16:17У мережу потрапив геймплей скасованої Need for Speed: Most Wanted 2
-
15:58Жінки цих знаків Зодіаку найвідданіші у стосунках
-
15:44Що таке ейджизм і чим він шкідливий: пояснення Супрун
-
15:33У NASA пояснили, чому почастішали землетруси
-
19:15Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії
-
17:46ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
07:15Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях
- 28 липня
-
21:2129 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір
- 26 липня
-
21:00Простий тест: дізнайся свій характер за одну хвилину
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж