На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Автомобіль з фільму Мої думки тихі виставили на продаж: ціна старенького Volkswagen Golf
-
- 19
Режисер Антоніо Лукіч здивував шанувальників фільму "Мої думки тихі" тим, що вирішив продати відоме авто Volkswagen Golf, на якому відбувались основні пригоди стрічки.
Українська стрічка "Мої думки тихі" зібрала понад 100 тисяч глядачів у кінотеатрах, адже підняла актуальну завжди тему батьків та дітей. А тепер режисер вирішив продати знамените авто зі стрічки, а саме Volkswagen Golf, за кермом якого героїня Ірми Вітовської мандрувала разом з сином.
І ще: У Запоріжжі з'явився раритетний автомобіль, який єдиний на всю країну: фото
Про це сам Антоніо Лукіч написав на сторінці в соцмережі Facebook. Він сподівався, що колись авто стане родзинкою якогось музею кіно, тому залишив його у себе і вкладав гроші у ремонт. Йому навіть довелось відмовитись від зйомок у рекламі, адже там Volkswagen планували скинути зі скелі.
"Я хотів зробити clean look та привести її у заводський вид. Щось відновити вдалось, щось – ні...Піком крутості став оригінальний касетник VW Gamma 2. Попри те, що машина досі на ходу і проявляє дива надійності – до заводського стану їй ще далеко, а в мене, на жаль, нема зараз ні часу, ні можливості продовжувати займатись авто і його відновленням. Якщо всередині ми чимало виправили, то ззовні машина залишилась у тому ж вигляді, що й у фільмі", – зазначив Лукіч.
Тому режисер збирається продати її за символічну ціну у 1 500 доларів, що ледь не удвічі менше, аніж було вкладено в авто.
Читайте також: День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?
-
13:53Маша Єфросиніна вразила повітряним образом на яскравих знімках
-
13:21Автомобільна поїздка на понад 2 тисячі км обійшлася водію у 400 гривень
-
13:10Автомобіль з фільму Мої думки тихі виставили на продаж: ціна старенького Volkswagen Golf
-
12:54У сафарі-парку вперше за 47 років народився рідкісний індійський носоріг: фото
-
12:22Патрульна поліція почала штрафувати українських водіїв за 3D-номери на авто
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:29Даша Астаф'єва вразила мережу ніжним образом з екстремальним декольте
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
10:51Коли в Україну прийде похолодання
-
10:38Експерти радять не купувати iPhone 11: названа причина
-
10:20Створена інтерактивна карта, яка показує розташування вашого будинку мільярд років тому
-
10:14Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2020
-
10:00І будуть люди: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:59Привітання з Днем ангела Марти 2020: картинки, смс, вірші і проза
-
09:48Танці з зірками 2020 випуск 3 онлайн: дивитись відео виступів
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:52Учені заявили, що любов до фастфуду пришвидшує старіння
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)
-
07:51Влад Яма підкорив мережу чуттєвим фото з дружиною
-
07:22Як побороти похмілля: 4 перевірені способи
- 13 вересня
-
21:49Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
-
21:1814 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Представлено захисну маску, здатну передавати ваші емоції: відео
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)
-
07:22Як побороти похмілля: 4 перевірені способи
- 13 вересня
-
21:49Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 12 вересня
-
20:52Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
-
19:23ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
-
12:15День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня
-
08:12Науковці розповіли, чого не варто робити відразу після пробудження
- 11 вересня
-
21:108 простих способів мотивувати себе щодня
-
19:15Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно
-
16:175 антиутопій, які варто прочитати цієї осені
-
14:15Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото
-
11:21Покупці назвали найкращі автомобілі 2020 року
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня
-
07:1210 простих порад, які допомагають не переїдати