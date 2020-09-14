Автомобіль з фільму Мої думки тихі виставили на продаж: ціна старенького Volkswagen Golf

Режисер Антоніо Лукіч здивував шанувальників фільму "Мої думки тихі" тим, що вирішив продати відоме авто Volkswagen Golf, на якому відбувались основні пригоди стрічки.

Українська стрічка "Мої думки тихі" зібрала понад 100 тисяч глядачів у кінотеатрах, адже підняла актуальну завжди тему батьків та дітей. А тепер режисер вирішив продати знамените авто зі стрічки, а саме Volkswagen Golf, за кермом якого героїня Ірми Вітовської мандрувала разом з сином.

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Про це сам Антоніо Лукіч написав на сторінці в соцмережі Facebook. Він сподівався, що колись авто стане родзинкою якогось музею кіно, тому залишив його у себе і вкладав гроші у ремонт. Йому навіть довелось відмовитись від зйомок у рекламі, адже там Volkswagen планували скинути зі скелі.

Кадр з фільму "Мої думки тихі"

"Я хотів зробити clean look та привести її у заводський вид. Щось відновити вдалось, щось – ні...Піком крутості став оригінальний касетник VW Gamma 2. Попри те, що машина досі на ходу і проявляє дива надійності – до заводського стану їй ще далеко, а в мене, на жаль, нема зараз ні часу, ні можливості продовжувати займатись авто і його відновленням. Якщо всередині ми чимало виправили, то ззовні машина залишилась у тому ж вигляді, що й у фільмі", – зазначив Лукіч.

Тому режисер збирається продати її за символічну ціну у 1 500 доларів, що ледь не удвічі менше, аніж було вкладено в авто.

Продаю машину с фильма «Мої думки тихі». Да, ту самую, которая ехала по Рахову задом и гордо носила шашечку такси... Опубліковано Antonio Lukić Субота, 12 вересня 2020 р.

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