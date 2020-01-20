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Автолюбителі переробили Land Rover в пляжний баггі: відео
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Здавалося б, чим може не влаштовувати позашляховик Land Rover? Виявляється, дехто хоче, щоб він став пляжним автомобілем. Тому за справу взялися майстри тюнингу і допрацювали автомобіль до потрібної замовнику кондиції. Що з цього вийшло, дивіться на Радіо МАКСИМУМ.
Майстри своєї справи пофарбували позашляховик Land Rover в небесно-блакитний відтінок. Вони подумали, що такий колір буде гармонійно поєднуватися з коричневим м'яким верхом. Екстер'єр автомобіля також прикрасили срібні акценти, решітка радіатора і алюмінієві накладки на пороги. Але це все було зроблено уже перед завершенням роботи.
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А спочатку була проведена технічна модернізація. Як повідомляється, під капотом позашляховика-баггі ховається 2,5-літровий турбодизель 200Tdi потужністю 108 к.с. і 255 Нм крутного моменту. У ролі трансмісії виступає 5-ступінчаста механічна коробка передач, що поєднується з системою повного приводу.
Автолюбителі також встановили на допрацьований автомобіль світлодіодну оптику Truck-Lite Twin-Cat і 16-дюймові сталеві диски. Колеса модернізованого тюнингованого авто "взули" в шини BFGoodrich All Terrain T/A KO2. Шестимісна кабіна оброблена коричневою шкірою, а підлогу кузова покритий полірованим деревом.
Після всіх доопрацювань новий позашляховик отримав і нову назву – Reef D90. Як кажуть експерти, вартість модернізованого Land Rover Defender або тепер уже Reef D90 становить 175 000 доларів.
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