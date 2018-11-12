Австрійський стартап вперше випробував у повітрі свій гібридний літак

Перспективний гібридний легкий літак, розроблений австрійською компанією Diamond Aircraft на базі DA40, здійснив перший політ.

Згідно з повідомленням компанії, випробування відбулися 31 жовтня 2018 року і були визнані повністю успішними. У цілому перший політ гібридного літака, в розробці якого також бере участь німецька компанія Siemens, тривав близько 20 хвилин. Найближчим часом випробування літального апарату продовжаться.

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Літак на базі DA40

Легкий літак DA40 є чотиримісним поршневий літак з одним двигуном, який працює з повітряним гвинтом у носовій частині. Розробники видалили з літального апарату поршневий двигун і встановили замість нього дизель-генератор потужністю 110 кіловат. Від нього заряджаються дві акумуляторні батареї ємністю 12 кіловат-годину кожна, встановлені у кабіні замість пасажирського ряду сидінь. Генератор і батареї живлять два електромотора. Сукупна потужність моторів становить 150 кіловат у злітному режимі.

Це перший серійно-гібридний електричний літак у світі з двома пропелерами вільного ходу і одним двигуном внутрішнього згоряння. Розподілена рухова архітектура відкриває абсолютно нові можливості для розробки високоефективних літаків, – говорить доктор Франк Антон, виконавчий віце-президент підрозділу eAircraft в Siemens AG.

Літак на базі DA40

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