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Австрійська сноубордистка перша серед жінок виконала складний елемент: відеофакт

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Анна Гассер - фото 1
Анна Гассер / redbull

Австрійська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі сноуборду Анна Гассер стала першою в світі жінкою, яка виконала елемент Triple Cork – потрійне сальто.

Повідомляється, що олімпійській чемпіонці Анні Гассер вдалося виконати цей унікальний трюк з обертанням на 1260 градусів з першої спроби. Це сталося на тренувальній базі Штубай в Австрії. На старті нового сезону спортсменка довела, що вона у прекрасній формі.

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Варто відзначити, що 27-річна сноубордистка минулої зими виграла золото на Олімпіаді в корейському Пхенчхані у дисципліні "біг-ейр". Однак в її чемпіонській програмі потрійного обертання тоді ще не було.

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Джерело: redbull
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