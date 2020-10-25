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Австрійська пошта випустила марку з туалетного паперу, присвячену коронавірусу: фото

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Австрійська пошта випустила марку з туалетного паперу, присвячену коронавірусу: фото - фото 1

Поштова служба Австрії випустила марку, яку присвятила коронавірусу і заходам профілактики Covid-19. На ній зображене слоненя. Тварина стала однією із символів пандемії, тому що влада закликає дотримуватися дистанції, що дорівнює довжині одного слоненяти.

Марка видрукувана на справжньому тришаровому туалетному папері з плівкою, що самоклеїться на зворотному боці. На ній зображене слоненя – неофіційний символ соціального дистанціювання, позаяк влада закликає дотримуватися дистанції, що дорівнює довжині одного слоненяти (1 метр).

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Австрійська пошта випустила марку з туалетного паперу, присвячену коронавірусу: фото - фото 431901

Поштова служба також вирішила допомогти жителям уявити довжину слона. Для наочності на іншому варіанті марки зображені інші живі істоти: жучок довжиною 1 міліметр, муха (1 сантиметр) і миша (10 сантиметрів). Це означає, що необхідно дотримуватися дистанції, що дорівнює одному слоненяті, 10 мишам, 100 мухам або 1000 жучкам.

Дистанція в 1 метр повинна посприяти запобіганню поширення інфекції. Слоненя повинне допомогти правильно оцінити і дотримуватися цієї дистанції, тому тварина представлена як символ марки, – йдеться у пресрелізі поштової служби.

Марка коштує 2,75 євро. При цьому вона буде продаватися за подвоєною ціною. Виручені кошти відправлять благодійним організаціям.

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Джерело: post
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