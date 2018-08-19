Австрійці створили роботизовану зарядну станцію

У 2014 році Ілон Маск вперше згадав про те, що Tesla працює над автоматичною зарядною станцією, яка самостійно під'єднується до електромобіля. Рік по тому він виклав короткий відеоролик з демонстрацією її роботи, проте відтоді звісток про проект нема.

Заповнити нішу вирішили австрійські дослідники з Грацському технічного університету (Graz Univerity of Technology). Їх варіант робота-зарядки виглядає не так елегантно, як "сталева змія" Ілона Маска, але тим не менш успішно справляється зі своїм завданням.

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Над проектом інженери працювали спільно з компаніями BMW AG Munich, MAGNA Steyr Engineering, KEBA і Austrian Association for Automotive Technology (ÖVK). Саме цим, зокрема, і пояснюється, що піддослідними кроликами були обрані електромобілі BMW i3.

Найголовніше полягає в тому, що розроблена система не вимагає додаткової модифікації зарядних роз'ємів електромобілів, тобто теоретично може працювати з будь-якими моделями. Також система самостійно справляється з помилками водіїв-людей, які далеко не завжди здатні зупинити свій електромобіль точно навпроти зарядної станції – роботизована рука скоректує напрямок руху з урахуванням неточної в розумних межах парковки.

Залишається додати, що автоматична зарядка спочатку розрахована на роботу з чергою електромобілів, а не одиничними екземплярами. І хоча система по суті являє стандартний промисловий маніпулятор з камерою і алгоритмом розпізнавання / зближення, зручність використання такої зарядкою незаперечна – якщо мова йде про швидкісну станцію, водієві навіть не знадобиться покидати свій електромобіль.

Розробники відзначили, що на наступному етапі розвитку проекту вони мають намір "подружити" свою автоматичну зарядку з системою автономної парковки електромобілів – в цьому випадку електромобіль буде самостійно займати ідеальну позицію на зарядної станції та залишати її, як тільки процес буде завершений.

До слова, так виглядав варіант компанії Tesla:

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