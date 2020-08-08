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Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні

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Прогноз погоди на вихідні - фото 1
Прогноз погоди на вихідні

На вихідних 8-9 серпня в Україні очікується справжня літня погода зі спекою та невеликими дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8-9 серпня майже по всій країні переважатиме суха і спекотна погода, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сонце, білі хмарки, чудові нічні +15+22 градуси і справжні літні денні +26+33 градуси. Дощі. У суботу навколо Карпат. І все. У неділю місцями з грозами на Півночі та Заході. На Півдні, Сході та в Центрі суха погода. На наступному тижні дощів побільшає, спеки поменшає", – додала вона.

У Києві 8-9 серпня температура повітря трохи знизиться до позначок у +26+28. У суботу дощів не передбачається, а в неділю можлива гроза.

Прогноз погоди на 8 серпня у містах України:

Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні - фото 419723
  • Ужгород +29+31
  • Львів +27+29
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +28+30
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +32+34
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +33+35
  • Херсон +33+35
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +28+30
  • Суми +26+28
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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