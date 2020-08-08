Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні

На вихідних 8-9 серпня в Україні очікується справжня літня погода зі спекою та невеликими дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8-9 серпня майже по всій країні переважатиме суха і спекотна погода, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сонце, білі хмарки, чудові нічні +15+22 градуси і справжні літні денні +26+33 градуси. Дощі. У суботу – навколо Карпат. І все. У неділю – місцями з грозами на Півночі та Заході. На Півдні, Сході та в Центрі – суха погода. На наступному тижні дощів побільшає, спеки поменшає", – додала вона.

У Києві 8-9 серпня температура повітря трохи знизиться до позначок у +26+28. У суботу дощів не передбачається, а в неділю можлива гроза.

Прогноз погоди на 8 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +27+29

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +28+30

Рівне +27+29

Луцьк +28+30

Вінниця +28+30

Хмельницький +27+29

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +32+34

Миколаїв +33+35

Одеса +33+35

Херсон +33+35

Сімферополь +31+33

Полтава +28+30

Суми +26+28

Харків +28+30

Дніпро +29+31

Запоріжжя +32+34

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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