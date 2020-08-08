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Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
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На вихідних 8-9 серпня в Україні очікується справжня літня погода зі спекою та невеликими дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.
8-9 серпня майже по всій країні переважатиме суха і спекотна погода, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Сонце, білі хмарки, чудові нічні +15+22 градуси і справжні літні денні +26+33 градуси. Дощі. У суботу – навколо Карпат. І все. У неділю – місцями з грозами на Півночі та Заході. На Півдні, Сході та в Центрі – суха погода. На наступному тижні дощів побільшає, спеки поменшає", – додала вона.
У Києві 8-9 серпня температура повітря трохи знизиться до позначок у +26+28. У суботу дощів не передбачається, а в неділю можлива гроза.
Прогноз погоди на 8 серпня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +27+29
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +27+29
- Тернопіль +28+30
- Рівне +27+29
- Луцьк +28+30
- Вінниця +28+30
- Хмельницький +27+29
- Житомир +27+29
- Чернігів +28+30
- Черкаси +32+34
- Миколаїв +33+35
- Одеса +33+35
- Херсон +33+35
- Сімферополь +31+33
- Полтава +28+30
- Суми +26+28
- Харків +28+30
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +32+34
- Донецьк +29+31
- Луганськ +29+31
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