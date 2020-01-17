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ТОП-10 туристичних пам'яток за версією Tripadvisor

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А яку з цих пам'яток відвідали ви? - фото 1
А яку з цих пам'яток відвідали ви?

Сайт Tripadvisor зібрав топ-10 пам'яток світу за версією туристів. Відразу ж зауважимо, що лідер залишився без змін.

Отже, на першій сходинці ТОПу знову опинився римський Колізей. Він продовжує бути однією з найпопулярніших пам'яток серед туристів.

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Друге місце посів паризький Лувр, а на третьому розмістилися Музеї Ватикану в тому ж Римі.

Так виглядає ТОП-10 найпопулярніших місць:

1. Колізей (Рим, Італія)
2. Лувр (Париж, Франція)
3. Музеї Ватикану (Рим, Італія)
4. Статуя Свободи (Нью-Йорк, США)
5. Ейфелева вежа (Париж, Франція)
6. Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія)
7. Французький квартал (Новий Орлеан, США)
8. Будинок-музей Анни Франк (Амстердам, Нідерланди)
9. Оглядовий майданчик Скайдек (Чикаго, США)
10. Площа Сан-Марко (Венеція, Італія)

Знакові і історичні місця завжди будуть популярними серед туристів, але вони популярні зі зрозумілих причин, – сказала керівниця відділу комунікацій Tripadvisor Лорел Грейтрікс. – Це найбільш вражаючі місця у світі. Є багато цікавих способів оглянути їх. Наприклад, відправитися у підземний тур по Колізею або сходити на сімейне полювання за скарбами в Луврі.

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Джерело: tripadvisor
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