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Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото)

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Подорожі світом - фото 1
Подорожі світом / instagram.com/aleksandarjason

Австралійський фотограф мандрує різними країнами світу, фіксуючи на камеру не просто красиві пейзажі, а й життя на вулицях міт, показуючи різницю між Європою та Азію. Ці знімки викликають бажання пакувати валізи та відправлятись у подорож.

Знайомтесь, Александр Джейсон (Aleksandar Jason) – талановитий професійний фотограф з Мельбурна, який постійно у русі світом. Річ у тому, що він співпрацює з різними компаніями, серед яких навіть Nike, а також є офіційним фотографом клубу Melbourne City FC першої ліги. Майже усіма своїми пригодами хлопець ділиться в соцмережі Instagram, де у нього вже більш як 123 тисячі підписників та фотозвіти з 17 країн світу! Насолоджуйтесь:

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Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353809

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353810

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353811

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353812

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353813

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353814

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353815

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353816

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353817

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353818

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353819

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353820

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353821

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353822

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353823

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353824

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353825

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353826

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353827

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353828

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353829

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353830

Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото) - фото 353831


Джерело фото: instagram.com/aleksandarjason

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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