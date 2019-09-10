Австралієць робить захопливі фото світу, які надихають на подорож (фото)

Австралійський фотограф мандрує різними країнами світу, фіксуючи на камеру не просто красиві пейзажі, а й життя на вулицях міт, показуючи різницю між Європою та Азію. Ці знімки викликають бажання пакувати валізи та відправлятись у подорож.

Знайомтесь, Александр Джейсон (Aleksandar Jason) – талановитий професійний фотограф з Мельбурна, який постійно у русі світом. Річ у тому, що він співпрацює з різними компаніями, серед яких навіть Nike, а також є офіційним фотографом клубу Melbourne City FC першої ліги. Майже усіма своїми пригодами хлопець ділиться в соцмережі Instagram, де у нього вже більш як 123 тисячі підписників та фотозвіти з 17 країн світу! Насолоджуйтесь:

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Джерело фото: instagram.com/aleksandarjason

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