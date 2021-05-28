Археологи знайшли найдавніші інструменти для створення татуювань: фотофакт

В Америці знайшли найдавніші пристосування для нанесення малюнків на тіло. Як вважають учені, цим інструментам не менше як 3,5 тисячі років.

Як пише портал Science News, завдяки проведеним мікроскопічним дослідженням кісток індички з загостреними кінцями, виникло припущення, що корінні американці використовували ці предмети для створення татуювань приблизно від 5520 до 3620 років тому.

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Отже, знахідка передбачає, що традиції татуювань корінних жителів у східній частині Північної Америки сягають корінням в історію на тисячоліття глибше, ніж вважалося раніше.

Самі кістки були знайдені під час розкопок 1985 року в могилі чоловіка в районі Фернвейл штату Теннессі.

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