Австралійський стартап випустив черевики-поводирі: як вони працюють

Австрійський стартап випустив унікальне взуття. Воно здатну відстежувати перешкоди на шляху власника. Передбачається, що інформація передаватиметься носію, а клієнтами стануть люди, які мають різні проблеми із зором.

Останнім часом з'являється усе більше пристроїв, призначених для людей зі слабким зором. Це й електронний ручний поводир, і робот з системою лазерного бачення. Нова розробка австрійських інженерів з компанії Tec-Innovation використовує ультразвукові датчики для виявлення перешкод на шляху людини, пише The Daily Mail.

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Пристрій під назвою InnoMake кріпиться на взуття та здатний ідентифікувати ті чи інші об'єкти на основі імпульсів, які від них відходять.

Прилад працює на відстані до 4 метрів. Носій отримує повідомлення про небезпеку за допомогою вібрації, а також звукового сигналу на смартфоні. Взуття розроблене у співпраці з Австрійським технологічним університетом Граца, а в планах у вчених поліпшення InnoMake завдяки інтеграції камер з комп'ютерним зором.

Дослідники повідомляють, що в майбутньому під'єднане до єдиної системи взуття зможе створювати так звані "карти перешкод" у різних містах. Це поліпшить можливості алгоритму, щоб він міг завчасно попереджати власника про наближення до небезпечних місць.

Просунутіший варіант перебуває на стадії проєктування, а от взуття InnoMake уже доступне за ціною $ 3840.

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