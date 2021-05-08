На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Австралійський стартап випустив черевики-поводирі: як вони працюють
-
- 14
Австрійський стартап випустив унікальне взуття. Воно здатну відстежувати перешкоди на шляху власника. Передбачається, що інформація передаватиметься носію, а клієнтами стануть люди, які мають різні проблеми із зором.
Останнім часом з'являється усе більше пристроїв, призначених для людей зі слабким зором. Це й електронний ручний поводир, і робот з системою лазерного бачення. Нова розробка австрійських інженерів з компанії Tec-Innovation використовує ультразвукові датчики для виявлення перешкод на шляху людини, пише The Daily Mail.
Це цікаво: Науковці протестували роботизованих собак-поводирів: вони позбавлять роботи справжніх
Пристрій під назвою InnoMake кріпиться на взуття та здатний ідентифікувати ті чи інші об'єкти на основі імпульсів, які від них відходять.
Прилад працює на відстані до 4 метрів. Носій отримує повідомлення про небезпеку за допомогою вібрації, а також звукового сигналу на смартфоні. Взуття розроблене у співпраці з Австрійським технологічним університетом Граца, а в планах у вчених поліпшення InnoMake завдяки інтеграції камер з комп'ютерним зором.
Дослідники повідомляють, що в майбутньому під'єднане до єдиної системи взуття зможе створювати так звані "карти перешкод" у різних містах. Це поліпшить можливості алгоритму, щоб він міг завчасно попереджати власника про наближення до небезпечних місць.
Просунутіший варіант перебуває на стадії проєктування, а от взуття InnoMake уже доступне за ціною $ 3840.
Читайте також: Учені виявили несподівану властивість позіхання: що ще вони можуть розповісти
-
21:52Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA
-
21:189 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Австралійський стартап випустив черевики-поводирі: як вони працюють
-
20:19Better Mistakes: слухайте новий альбом сексуальної Bebe Rexha
-
19:48Всюдихід для американських військових перевели на електрику
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:20Привітання з Днем матері: короткі СМС побажання для найріднішої жінки
-
18:47Рейтинг найпопулярніших додатків квітня на Android і iOS
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
17:47Гороскоп на 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес
-
16:49Учені виявили несподівану властивість позіхання: що ще вони можуть розповісти
-
16:19Кому не варто налягати на шпинат
-
16:00Привітання з днем народження жінці: у прозі, листівках або своїми словами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:48У Bentley розповіли, яким буде перший електромобіль компанії
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
14:48Дивіться, як робот-перукар вправляється зі щіткою: відео
-
14:18В Україні подешевшали популярні електромобілі
-
13:47Як вчасно помітити розлад харчової поведінки
-
13:18alyona alyona роздяглася для незвичайного фото у стилі Lizzo
-
12:43Основні причини потемніння зубної емалі
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
11:46Надурила Опру: Меган Маркл знову викрили у брехні
-
11:18Цей предмет – найнебезпечніший на вашій кухні
-
21:52Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
- 07 травня
-
20:23Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку
- 06 травня
-
21:48Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим
-
19:30Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
12:50Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)