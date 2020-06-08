Австралійський посум переміг лісорубів у суді

Кілька років посум в Австралії судився з лісорубами з державної компанії і нарешті йому вдалось перемогти. Звісно ж, сама тваринка не змогла це зробити без допомоги екозахисників.

Австралійський федеральний суд назвав винною державну лісозаготівельну компанію VicForests, яка порушила екологічні закони, поставивши під загрозу посумів, а саме білячих кускусів. Ці маленькі тваринки вважають одним із символів штату Вікторія, але з кожним роком їхня кількість зменшується і сьогодні їх у дикій природі всього 1200 особин.

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Але екоактивісти вирішили боротись за права посумів, тому у 2017 році подали у суд на лісорубів VicForests. Чому ж державна компанія стільки років руйнувала середовище? Річ у тому, що в Австралії існують "регіональні лісові угоди", відповідно до яких деякі лісозаготівельні компанії звільнені від дотримання законів щодо навколишнього середовища. Але завершення справи на користь посумів дозволило зробити жорсткі правила для всіх, хто заробляє на деревині. Тому маленькі чарівні білячі кускуси вибороли для себе та інших мешканців лісів справедливість в Австралії.

A Court ruling has found that logging in Victorian forests threatens leadbeater's possum and greater glider habitats - this landmark win will protect critical possum habitat and could pave the way for a phase-out of native forest logging: https://t.co/P1wnU3Dyz7 pic.twitter.com/uher9aMQJd — Wildlife Land Trust (@wlt_au) June 1, 2020

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