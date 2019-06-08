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Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал

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Автомобіль обладнали персонально під клієнта - фото 1
Автомобіль обладнали персонально під клієнта

Голландське кузовне ательє Vandenbrink Design побудувало перший екземпляр шутінг-брейка Vandenbrink Shooting Brake, анонсованого ще у 2008 році. Автомобіль замовив один з місцевих колекціонерів, шанувальник цього типу кузова, а основою для нього стало купе Ferrari 612 Scaglietti.

Кожен екземпляр Vandenbrink Shooting Brake виготовляється за спецзамовленням з урахуванням побажань майбутнього власника.

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При цьому в розрахунок беруть навіть захоплення покупця: в оснащення можуть включити спеціальне обладнання для любителів соколиного полювання, гонок або кінного спорту. Всі роботи з автомобілем проводять на території фабрики Vandenbrink в Амстердамі, тобто, по суті, це перша повністю самостійна робота ательє.

В основі Шутінг-брейка лежить купе Ferrari 612 Scaglietti, зняте з виробництва у 2011 році. Автомобілю подовжили дах, додали туди дві прозорі секції, переробили дверцята багажника та встановили заднє скло з підігрівом. Після цього Ferrari отримав досить значний багажний відсік. У рух шутінг-брейк приводить «атмосферник» V12 робочим об'ємом 5748 см³. Потужність – 540 кінських сил і 588 Нм крутного моменту. Купе з таким агрегатом могло розганятися до «сотні» за чотири секунди рівно.

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Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332828

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332829

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Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332831

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332832

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332833

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332835

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332836

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332837

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332838

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332839

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332840

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332841

Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал - фото 332842

У кінці травня на Конкурсі елегантності Вілла д'Есте відбулася презентація шутінг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Автомобіль побудована на шасі Mercedes-Benz SLS AMG і оснащений гібридною силовою установкою потужністю +1198 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. З місця до «сотні» шутінг-брейк розганяється за 2,5 секунди – як Koenigsegg Agera RS.

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Джерело: motor1
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