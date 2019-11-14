Австралійська блогерка показала форми у крихітному купальнику

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову похизувалась фігурою у ледь помітному купальнику. Ця дівчина зовсім не соромиться показувати своє тіло без одягу і без фотошопу.

25-річна фітоняшка, модель та блогерка Теммі Хемброу підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать понад 9 мільйонів осіб. Зірку порівнюють з Кім Кардашян, адже у неї також є сестри, а їхні форми доволі складно не помітити. До того ж, поряд зі спекотними кадрами жінка ще й публікує мотиваційні дописи, які надихають інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно білявка вирішила знову показати свої форми з нового ракурсу. Крихітний купальник, басейн та сонячні промені - фото за короткий час зібрали понад 250 тисяч лайків та сотні компліментів.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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