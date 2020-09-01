Австралійцям вперше дозволили ходити в туалет і пити воду у робочий час

Федеральний суд Австралії вперше ухвалив, що жителі країни мають законне право пити воду та ходити в туалет під час роботи. Як повідомляється, до такого висновку судді прийшли, регулюючи розгляд між гендиректором франшизи McDonald's і його співробітниками.

Суперечка почалася ще торік, коли члени профспілки поскаржилися на те, що двох співробітників McDonald's позбавили перерв. Гендиректор франшизи Крістофер Кренісін відповів, що q так йде на поступки, тому що дозволяє підлеглим ходити в туалет в будь-який час. Згідно із законом Австралії, написав він у Facebook, співробітник має право пити воду і користуватися вбиральнею лише під час перерв.

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Тому, як постановив Кренісін, якщо профспілка хоче 10-хвилинну перерву, то він її додасть, але тоді співробітники зможуть справити нужду протягом цього інтервалу.

Суддя, що розглядав справу, заявив, що це перший подібний розгляд в країні. Він звернувся за допомогою до колег з Огайо і разом вони прийшли до висновку, що право ходити в туалет – невіднятне. Самого Кренісіна звинуватили в залякуванні співробітників і позбавлення перерв – тепер його франшиза повинна буде виплатити компенсації.

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