Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака

Викидання сміття для багатьох зараз – єдиний привід вийти на вулицю. Як зробити це заняття веселішим – дивіться нижче!

Жителі Австралії, які зараз на карантині через пандемію коронавірусу, влаштували в мережі кумедний флешмоб.

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Фотографіями вони діляться в спільноті Bin isolation outing в Facebook. З кінця березня країна на карантині. Порушникам ізоляції без вагомої причини загрожує штраф до однієї тисячі австралійських доларів (приблизно 17,000 грн).

Однак австралійці знайшли оригінальний спосіб, як розважити себе, і придумали флешмоб. Його учасник має викинути сміття і сфотографуватися біля контейнера з відходами в оригінальному костюмі.

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