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Карантин Коронавірус

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака

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Викидання сміття - фото 1
Викидання сміття

Викидання сміття для багатьох зараз – єдиний привід вийти на вулицю. Як зробити це заняття веселішим – дивіться нижче!

Жителі Австралії, які зараз на карантині через пандемію коронавірусу, влаштували в мережі кумедний флешмоб.

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Фотографіями вони діляться в спільноті Bin isolation outing в Facebook. З кінця березня країна на карантині. Порушникам ізоляції без вагомої причини загрожує штраф до однієї тисячі австралійських доларів (приблизно 17,000 грн).

Однак австралійці знайшли оригінальний спосіб, як розважити себе, і придумали флешмоб. Його учасник має викинути сміття і сфотографуватися біля контейнера з відходами в оригінальному костюмі.

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397103

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397104

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397105

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397106

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397107

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397108

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397109

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397110

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397111

Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака - фото 397112

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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