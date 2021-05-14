Австралійці видалили мигдалини: тепер вона говорить з ірландським акцентом

27-річна стоматологиня з австралійського Брісбена Ан Гі Йен почала говорити з ірландським акцентом. Сталося це після операції з видалення мигдалин.

Як пише The Irish Times, Ан Гі жодного разу не була в Ірландії. На щастя, це єдиний побічний ефект хірургічного втручання.

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Загалом операція пройшла успішно, й дівчину відправили додому. Лікарі припустили, що її голосові зв'язки з часом відновляться. Йен вирішила документувати зміни у її голосі в TikTok.

Експерти вважають, що австралійка страждає дуже рідкісним захворюванням, відомим як синдром іноземного акценту. У всьому світі зареєстровано всього 100 подібних випадків, причому більшість – у жінок.

Уперше хворобу описав французький невролог П'єр Марі у 1907 році. Синдром зазвичай виникає у результаті травми голови, операції на ротовій порожнині або обличчі, інсульту, мігрені або судом.

@angie.mcyen Day 2: I still can’t believe I woke up with an Irish accent yesterday. I’ve never been to Ireland. I grew up in Australia. My Aussie accent is gone original sound - angie.mcyen



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На думку вчених, при захворюванні людина починає говорити не зі справжнім іноземним акцентом, а зі зміненою версією свого рідного акценту. Гі Йен зізнається, що іноді те, що їй здається ірландським акцентом, пропадає, але її мова все одно значно відрізняється від тієї, що була до операції.

Дівчина планує зробити МРТ й аналізи крові, а також звернутися до невролога й отоларинголога, щоб переконатися, що у появи акценту немає неврологічних причин. Зауважимо, що мовні моделі деяких людей з синдромом іноземного акценту з часом приходять у норму.

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