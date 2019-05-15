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Avicii – Tough Love: з'явився посмертний кліп діджея

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Avicii - Tough Love: дивитись кліп онлайн - фото 1
Avicii - Tough Love: дивитись кліп онлайн

У мережі показали новий кліп на трек шведського діджея Avicii, який помер минулого року. Дивіться атмосферне відео на посмертну пісню Avicii - Tough Love на Радіо МАКСИМУМ.

Знаменитий діджей Avicii, помер у квітні 2018 у 28-річному віці, однак це не завадило вийти у світ його посмертній пісні Tough Love, а тепер на ліричний трек з'явився ефектний кліп.

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Нагадаємо, що Тім Берлінг (справжнє ім'я Avicii), майже повністю завершив пісню і хотів, щоб у ній співали не просто талановиті виконавці, а справжня закохана пара. Це вдалося втілити у життя завдяки співачці Agnes та її чоловікові з дуету Vargas & Lagola. Затишне відео показує набережну та ідеальну атмосферу, яка створена для танцюючих закоханих.

Avicii – Tough Love: дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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