Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк

Упродовж останніх місяців українців живуть в умовах періодичних відключень електроенергії через російські атаки. Ця болюча тема породила і чимало фейків, які активно ширяться в мережі. Чи будуть продовжуватись аварійні відключення в Україні – дізнавайтесь далі.

До воєнного стану в Україні додались і регулярні відключення світла через цинічні удари росіян по критичній інфраструктурі. Через це чимало громадян живуть за новими графіками, під які підлаштовують всі свої справи. В соцмережах побільшало неправдивої інформації на цю тему, тож в Укренерго звернули увагу на новий фейк.

І ще: Як економити електроенергію вдома: 5 простих порад

В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією.Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему, – наголошують у повідомленні.

Де отримати правдиву інформацію про відключення електроенергії в Україні:

Єдина офіційна сторінка Укренерго у фейсбуці

Єдиний офіційний канал Укренерго у телеграмі

Читайте також: Як зберігати продукти під час відключень електроенергії: основні поради