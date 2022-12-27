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Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк

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Чи буду аварійні відключення в Україні - фото 1
Чи буду аварійні відключення в Україні / Joel Henry on Unsplash

Упродовж останніх місяців українців живуть в умовах періодичних відключень електроенергії через російські атаки. Ця болюча тема породила і чимало фейків, які активно ширяться в мережі. Чи будуть продовжуватись аварійні відключення в Україні – дізнавайтесь далі.

До воєнного стану в Україні додались і регулярні відключення світла через цинічні удари росіян по критичній інфраструктурі. Через це чимало громадян живуть за новими графіками, під які підлаштовують всі свої справи. В соцмережах побільшало неправдивої інформації на цю тему, тож в Укренерго звернули увагу на новий фейк.

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В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією.Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему, – наголошують у повідомленні.

Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк - фото 517504

Де отримати правдиву інформацію про відключення електроенергії в Україні:

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