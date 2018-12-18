Audi вивела на тести купе-кросовер Q4

У компанії Audi приступили до активних дорожніх тестів досерійного Q4, але вже у серійному кузові. Попит на кросовери не падає і в Audi мають намір збільшити свою частку на ринку цього сегмента.

Дні, коли Audi Q7 був єдиним преміальним кросовером марки, пройшли і зараз вже клієнтам доступні Audi Q2, Audi Q3, Audi Q5 і Audi Q8. А в 2019 році з'явиться ще одна модель. Йдеться про компактне купе-кросовер Audi Q4 на платформі Audi Q3.

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За іншими даними, новинку назвуть Audi Q3 Sportback, але яке б ім'я їй не дали, машина вже вийшла на дорожні випробування у серійному варіанті кузова – і це більш спортивний автомобіль.

Купе-кросовер Q4 на випробуваннях

Можна з упевненістю говорити, що на створення Audi Q4 не компанія не зазнає великих витрат. Та ж платформа MQB, що і у Audi Q3, та ж лінійка моторів і коробок передач, то ж оснащення. Втім, ймовірно, злегка зміниться інтер'єр.

Всі подробиці стануть відомі вже у 2019 році, коли новий купе-кросовер з'явиться на європейському ринку. Випускати модель будуть на угорському заводі в Гьор разом з сімейством A3 / S3 / RS3 і спорткаром TT.

Купе-кросовер Q4 на випробуваннях

Купе-кросовер Q4 на випробуваннях

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