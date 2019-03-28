Audi створить свого конкурента Tesla Model 3

Торік Audi, преміальний бренд німецького автоконцерну Volkswagen, представив флагманський електрокросовер e-tron, до якого в кінці цього року повинен приєднатися "брат-близнюк" Audi e-tron Sportback. Тепер же стало відомо, що невдовзі з'явиться седан класу A4, який стане конкурентом Tesla Model 3.

У свіжому інтерв'ю головний дизайнер Audi Марк Ліхт розповів про наступні моделі електромобілів, які плануються до випуску.

І ще: Дивіться ефектне відео дрифту по кризі Mercedes-AMG A 45

Бренд готує до випуску седан, який буде коштувати майже стільки ж, скільки Q4 e-tron. На жаль, офіційної інформації про ціни на Q4 e-tron поки немає.

Будуть позашляховики та спортивні моделі з малим дорожнім просвітом, аналогічні моделі E-tron GT, яка є нашим галокаром (Halo Car, унікальний висококласний автомобіль, уособлення дорогого бренду), – сказав Ліхт, спілкуючись з журналістами Autocar.

Нарешті, в планах Audi знайшлося місце для компактного седана розміру Audi A4, який має конкурувати з Tesla Model 3, яка за неповний місяць продажів в Європі стала найпопулярнішою моделлю свого класу, випередивши Audi A4, BMW 3 Series і Mercedes-Benz C Class. Не вдаючись в подробиці, Марк Ліхт підтвердив, що розробка автомобіля йде повним ходом.

Нове авто буде конкурувати з Tesla Model 3

Відомо, що майбутня електрична версія Audi A4 буде побудована на фірмовій архітектурі PPE (Premium Platform Electric), створеної спільно Audi і Porsche. На цій же платформі створюється e-tron GT класу A6. Ось тільки вийде електричний седан Audi класу A4 не раніше 2023 року. Тобто, концепт-кар ми можемо побачити вже у 2021 році, а прем'єра серійної моделі відбудеться у 2022 році.

Audi одночасно веде розробку електричних моделей на різних платформах. Згадані e-tron і e-tron Sportback побудовані на адаптованій платформі Audi MLB, а Q4 E-tron – на платформі MEB, розробленої Volkswagen Group.

Читайте також: Hyundai анонсувала найменший і найдешевший кросовер