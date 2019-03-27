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Дивіться ефектне відео дрифту по кризі Mercedes-AMG A 45

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Mercedes-AMG A 45 ефектно дрифтує у Швеції - фото 1
Mercedes-AMG A 45 ефектно дрифтує у Швеції

Компанія Mercedes-Benz опублікувала ролик з випробувань Mercedes-AMG A 45 на крижаному треку у Швеції. На відео можна побачити, як пара прототипів хот-хетча їдуть боком, використовуючи можливості дрифт-режиму роботи повного приводу.

Раніше стало відомо, що 400-сильний Mercedes-AMG A 45 оснастять повним приводом, як у E 63 S. Його електроніка дозволяє розмикати муфту під'єднання передньої осі, а також відключати систему електронної стабілізації, а в проміжному режимі допускає ефектні ковзання.

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Від молодшого Mercedes-AMG A 35 4Matic, який тепер пропонується і в кузові седан, A 45 дістанеться комплекс MBUX і цифрова приладова панель з трьома режимами відображення інформації.

Крім цього, хот-хетч отримає віртуального гоночного помічника AMG Track Pace, здатного записувати понад 80 параметрів автомобіля під час заїздів по гоночній трасі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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