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Audi SQ7 2020 порівняли з конкурентами: результати вражають

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Audi - фото 1
Audi / motor1

Тестовий Audi SQ7 2020 порівняли з Mercedes, BMW, Porsche і Volkswagen. Дивіться відео!

На відео ви не побачите бездумних перевірок динамічних характеристик на дорогах загального користування.

І ще: Audi та Volkswagen змінили свої логотипи через коронавірус

У тесті ви дізнаєтеся про те, чому слова "перший", "найбільш", і "най" для цього кросовера Audi будуть доречними. Адже вони стосуються і двигуна (4.0-літровий дизельний V8 c трьома турбінами і віддачею в 435 л. С. І 900 Нм моменту), і динамічних характеристик.

Ви дізнаєтеся, чому цей автомобіль можна сміливо називати "антидрифткаром", чому вуглець-керамічні гальмівні механізми (вартістю в 10 тис. євро) – це обов'язкова до замовлення опція, і чому для справжнього фейкового вихлопу Audi є цілих три виправдання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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