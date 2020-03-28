Audi SQ7 2020 порівняли з конкурентами: результати вражають

Тестовий Audi SQ7 2020 порівняли з Mercedes, BMW, Porsche і Volkswagen. Дивіться відео!

На відео ви не побачите бездумних перевірок динамічних характеристик на дорогах загального користування.

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У тесті ви дізнаєтеся про те, чому слова "перший", "найбільш", і "най" для цього кросовера Audi будуть доречними. Адже вони стосуються і двигуна (4.0-літровий дизельний V8 c трьома турбінами і віддачею в 435 л. С. І 900 Нм моменту), і динамічних характеристик.

Ви дізнаєтеся, чому цей автомобіль можна сміливо називати "антидрифткаром", чому вуглець-керамічні гальмівні механізми (вартістю в 10 тис. євро) – це обов'язкова до замовлення опція, і чому для справжнього фейкового вихлопу Audi є цілих три виправдання.

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