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Audi пояснила, чому обмежує зарядки електромобілів на програмному рівні

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Ось чому Audi e-tron не хизується надшвидкою зарядкою - фото 1
Ось чому Audi e-tron не хизується надшвидкою зарядкою

Максимальний зарядний струм, який підтримують Audi e-tron і e-tron Sportback у топових версіях 55 обмежений 150 кіловатами. Це менше, ніж у деяких конкурентів. Так, новітні зарядки Tesla V3 видають 250 кіловатів, а в Porsche погрожують, що їх Taycan підтримуватиме зарядку потужністю 350 кіловатів.

Немов бажаючи не виглядати відсталими, в Audi випустили пресреліз, в якому спробували довести, що їхні машини насправді заряджаються швидше за конкурентів.

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Річ у тім, що батарея далеко не завжди готова приймати потужний зарядний струм. Хімічні процеси, які відбуваються при зарядці в акумуляторах, призводять до їх нагрівання, у результаті чого електроніка обмежує подачу енергії і час зарядки зростає.

В Audi свідомо обмежили потужність зарядки 150 кіловатами, оскільки з'ясували, що велика потужність швидше веде до перегріву. В результаті батарея e-tron 55 здатна заряджатися з 5% до 70% струмом максимальної потужності, і лише потім подача енергії починає знижуватися.

Audi пояснила, чому обмежує зарядки електромобілів на програмному рівні - фото 408570

На повний заряд з мінімальних 5% до 100% в e-tron йде тільки 45 хвилин. Правда, в Audi підкреслюють, що таке можливо тільки при ідеальних погодних умовах. Нагадаємо, що літій-іонні батареї люблять рівно таку ж температуру навколишнього середовища, що і люди. У спеку або холод вони поводяться не так ідеально.

Для порівняння наведено графік заряду "одного з конкурентів", який нам здався схожим на графік Tesla. Там пікова потужність доходить до 200 кіловатів, але вже при 15% заряду потужність падає нижче 150 кіловатів, у результаті чого повна зарядка займає не 45 хвилин, а годину.

Audi пояснила, чому обмежує зарядки електромобілів на програмному рівні - фото 408569

Варто відзначити при цьому, що в Tesla Model X, яка є прямим конкурентом Audi e-tron, корисна місткість батареї становить 100 кіловат-годин, а у німецької машини лише 86,5 кіловат-годин. Так що, якщо під конкурентом на графіку дійсно мається на увазі Model X, то зайві 15 хвилин він компенсує додатковими 13,5 кіловат-годинами.

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Джерело: insideevs
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