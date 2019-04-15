Audi показала конкурента електричного Volkswagen ID

Компанія Audi розкрила інформацію про концепт AI: me, що демонструє вектор розвитку дизайну та технологій компактних автомобілів для мегаполісів. Разом з ним виробник заглядає на 10-15 років у майбутнє, коли безпілотники перетворюються на засіб для розваги, спілкування і відпочинку.

Audi AI: me побудований на тій же модульній платформі MEB, що і електричні хетчбеки Volkswagen ID. і Seat el-Born. У моделей навіть збігаються розміри: довжина – 4300 міліметрів, ширина – 1900, висота – 1520. Колісна база теж загальна і становить 2770 міліметрів. У рух концепт приводить встановлений на задній осі електромотор, що видає 170 кінських сил.

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Для спілкування з іншими учасниками руху Audi AI: me використовує світлодіодні елементи та мікропроектор, розташовані по всьому кузову. Вони можуть підсвічувати автомобіль на дорозі у темну пору доби, а також повідомляти пішоходів про можливість безпечного переходу дороги. Кузов концепту виконаний з багатокомпонентного матеріалу, до складу якого входить сталь, алюміній і пластик.

Посадкова формула AI: me позначена як 2+: в автомобілі завжди є передні крісла, а двомісний задній диван доступний тільки при необхідності. Внутрішній простір хетчбека можна сконфігурувати на свій розсуд, поєднуючи місця для пасажирів з зонами для багажу.

Передбачається, що Audi AI: me обладнаний автопілотом четвертого рівня. Автомобіль може рухатися в повністю автоматичному режимі по шосе або в межах спеціальних зон всередині міста. Електронні системи концепту, що відповідають за автономне водіння, базуються на штучному інтелекті і здатні самонавчатися. Автомобіль майбутнього, впевнені в Audi, стане "третім життєвим простором" після дому та роботи, тому AI: me отримав просторий салон з відсіками для зберігання багажу, магнітними утримувачами для кухлів і лаундж-кріслами.

Взаємодія з бортовою електронікою концепту відбувається за допомогою голосу, відстеження погляду та чутливих до дотику панелей на дверях. Audi AI: me оснащений тривимірним OLED-дисплеєм, окулярами віртуальної реальності, аудіосистемою з функцією активного шумозаглушення. В обробці салону використовується текстиль, штучний акриловий камінь Corian, дерево і скло. Крім того, вперше частиною інтер'єру автомобіля стали справжні рослини. Серед інших особливостей – 23-дюймові колеса й адаптивні амортизатори.

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