Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8

Титул найпотужнішого серійного кросовера з дизельним мотором належав Audi SQ7 з чотирилітровим турбованим V8 потужністю 435 кінських сил. Цей же двигун потім дістався Bentley Bentayga, а тепер прийшла черга ще й Audi SQ8.

На відміну від кросоверів SQ7 і Bentayga, на SQ8 цей мотор додатково обладнали гібридною системою – стартер-генератором потужністю 8 кіловатів з ремінним приводом від колінчастого вала. Система старт/стоп глушить двигун ще до повної зупинки – вже на 22 км/год, а в діапазоні 55-160 км/год мотор може вимкнутися на 40 секунд.

І ще: Експерти склали рейтинг якісних автомобілів

Стартер-генератору потрібна окрема 48-вольтна електромережу з літій-іонним акумулятором, яка водночас забезпечує працездатність електричного турбонагнітача й активних стабілізаторів поперечної стійкості. З-поміж іншого новачок аналогічний SQ7 – у нього той же 8-ступеневий "автомат" і повнопривідна трансмісія з міжосьовим диференціалом Torsen.

Зовні SQ8 можна впізнати по сріблястій окантовці решітки радіатора з шістьма вертикальними планками. Кросовер отримав додатковий варіант відображення панелі приладів з цифровим спідометром і шкалою тахометра в гоночному стилі.

Розгін з місця до 100 км/год займе 4,8 секунди, максимальна швидкість обмежена 250 км/год.

Читайте також: Справжня рідкість: на аукціоні продадуть кемпер Porsche