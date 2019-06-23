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Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8

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Автівка стала найпотужнішим гібридним кросовером - фото 1
Автівка стала найпотужнішим гібридним кросовером

Титул найпотужнішого серійного кросовера з дизельним мотором належав Audi SQ7 з чотирилітровим турбованим V8 потужністю 435 кінських сил. Цей же двигун потім дістався Bentley Bentayga, а тепер прийшла черга ще й Audi SQ8.

На відміну від кросоверів SQ7 і Bentayga, на SQ8 цей мотор додатково обладнали гібридною системою – стартер-генератором потужністю 8 кіловатів з ремінним приводом від колінчастого вала. Система старт/стоп глушить двигун ще до повної зупинки – вже на 22 км/год, а в діапазоні 55-160 км/год мотор може вимкнутися на 40 секунд.

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Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8 - фото 336002
Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8 - фото 336001

Стартер-генератору потрібна окрема 48-вольтна електромережу з літій-іонним акумулятором, яка водночас забезпечує працездатність електричного турбонагнітача й активних стабілізаторів поперечної стійкості. З-поміж іншого новачок аналогічний SQ7 – у нього той же 8-ступеневий "автомат" і повнопривідна трансмісія з міжосьовим диференціалом Torsen.

Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8 - фото 335998
Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8 - фото 335996
Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8 - фото 335999

Зовні SQ8 можна впізнати по сріблястій окантовці решітки радіатора з шістьма вертикальними планками. Кросовер отримав додатковий варіант відображення панелі приладів з цифровим спідометром і шкалою тахометра в гоночному стилі.

Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8 - фото 335997
Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8 - фото 335995

Розгін з місця до 100 км/год займе 4,8 секунди, максимальна швидкість обмежена 250 км/год.

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Джерело: Motor
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