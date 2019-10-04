Audi планує випустити нове електричне купе на платформі від Porsche

Компанія Audi показала на відео новий електричний концепт. Це буде чотирьохдверна модель з профілем у стилі Sportback, побудована на розробленій у співпраці з Porsche платформі PPE.

Архітектура Premium Platform Electric (PPE) створена в тісній співпраці з Porsche і призначена для повнорозмірних преміальних моделей – як легковиків, так і кросоверів. Гнучкість платформи дозволяє варіювати довжину автомобілів і ширину колії. Тягова батарея в PPE працює під напругою 800 вольтів, як на Porsche Taycan, і підтримує зарядку потужністю до 350 кіловатів.

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За замовчуванням PPE обладнана тільки одним заднім електромотором. При необхідності можна реалізувати повний привід, встановивши другий мотор на передню вісь, динамічний розподіл тяги між колесами, а також інтегрувати в платформу механізм підрулювання задніх коліс.

За своїми розмірами новий електрокар Audi можна порівняти з A4, але загальна стилістика буде запозичена у A7 Sportback. Судячи з відео, передня частина концепту виконана в дусі e-tron GT, а фари мають відмінний від інших моделей малюнок. Модель, за словами представників Audi, дуже важлива для компанії, адже вона демонструє вектор розвитку фірмового стилю.

Поки в електричної лінійці Audi є тільки кросовер e-tron. Залежно від версії він оснащений двомоторною силовою установкою потужністю 313 або 360 сил і тяговою батареєю на 55 або 95 кіловат-годин. На одній зарядці базовий e-tron 50 quattro здатний проїхати 299 кілометрів по циклу WLTP, що на 112 кілометрів менше, ніж 55 quattro.

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